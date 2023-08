Sovraindebitamento 2023/ Cresce del +64%: come estinguere il debito (18 agosto)

Il sovraindebitamento nel 2023 è aumentato senza termini di paragone. A causarlo fattori come: inflazione, stagflazione e aumento generale dei costi per il vivere. Sono molti di più gli ex imprenditori, le imprese e i liberi professionisti che hanno dichiarato di essere coinvolti in una vera e propria crisi.

Le tasse sugli extraprofitti delle banche italiane, potrebbe generare un caos politico. Ma le conseguenze non si limiterebbero alla politica, ma si prevedrebbe una estensione anche ai cittadini, che soffrono sempre di più il sovraindebitamento.

Sovraindebitamento 2023: i dati che preoccupano

I dati riguardo al sovraindebitamento del 2023 preoccupano parecchio. Soltanto l’andamento delle imprese ed ex imprenditori di Milano, Monza, Pavia e Busto, che hanno richiesto aiuto alla Camera arbitrale della città meneghina, è aumentato del 64%

Ma non si tratta soltanto di un aiuto per rateizzare i debiti, ma su 121 domande in almeno 21 la richiesta sarebbe estesa alla esdebitazione. Una pratica che può essere concessa a quei debitori che non avendo modo di estinguere il debito, richiedono una “pulizia creditizia”.

Purtroppo però, la maggior parte dei debitori risultano incapienti, ovvero non hanno alcuna possibilità di estinguere il debito a causa non solo dell’incapacità economica, ma anche dell’insufficienza patrimoniale che potrebbe tornare utile agli istituti di credito.

Dai dati si emerge che almeno il 60% di coloro che hanno dichiarato di soffrire il sovraindebitamento nel 2023, i sofferenti sono consumatori. Il resto invece, sono soggetti classificati come “ex imprenditori”.

La Legge sul sovraindebitamento ’è destinata all’imprenditore agricolo, alla startup innovativa, agli ex imprenditori, agli studi professionali e a tutte le aziende che vengono classificate come “non fallibili“.

Per le pratiche gestibili previa accettazione della domanda, servono all’incirca 300 giorni. Ecco l’iter da seguire per il debitore che desidera procedere:

Presentare la proposta per rientrare dal debito, oppure per procedere con la liquidazione del patrimonio. Il gestore OCC (Organismo per la gestione dell)e crisi da sovraindebitamento e per la

liquidazione del patrimonio) deve analizzare la situazione debitoria per arrivare ad una conclusione. Il Tribunale può decidere se rifiutare o accettare l’istanza presentata.Il sovraindebitamento del 2023 preoccupa, e il Governo potrebbe valutare la situazione complessiva per proporre nuove misure mirate al sostegno economico.

