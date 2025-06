Il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Principato di Andorra aprono a nuove relazioni diplomatiche: gli obiettivi dell'accordo siglato ieri

Nella giornata di ieri, lunedì 16 giugno 2025, il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Principato di Andorra hanno siglato un accordo per avviare nuove relazioni diplomatiche, seguendo quello spirito che portò – nell’ormai lontano 18 aprile del 1961 – alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche tra i paesi, mossi dal desiderio comune di sviluppare una vera e propria amicizia e di cooperare perseguendo l’uguaglianza tra i loro popoli e Stati in un contesto storico sempre più sfidante e frammentato.

Le nuove relazioni tra il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Principato di Andorra sono state attivate già nella giornata di ieri, in occasione della firma da parte del Gran Cancelliere Riccardo Paternò di Montecupo e del Ministro degli Affari Esteri Imma Tor Faus – sotto l’egide del Gran Maestro del Sovrano Ordine Fra’ John Dunlap – dell’intesa di cooperazione, segnando un cambio di passo storico e significativo per entrambi i paesi.

Per ora è ancora presto per conoscere gli effettivi principi della cooperazione tra il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Principato di Andorra, ma è già certo che assieme sapranno ritagliarsi un posto in primissimo piano sulla scena internazionale: certo è che nei prossimi mesi potremo assistere a nuove iniziative congiunte dal punto di vista dello sviluppo e dell’aiuto umanitario, incentrati sul benessere di quei popoli maggiormente vulnerabili che abitano il nostro pianeta, rafforzando principi cardine come la pace, la cooperazione e la solidarietà.

Gran Cancelliere Paternò di Montecupo: “Il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Principato di Andorra per garantire la pace nel mondo”

“Il senso degli accordi – ha spiegato il Gran Cancelliere Paternò di Montecupo, citato da AskaNews – è sempre doppio“, mirando da un lato all’aspetto “umanitario“, da intendere come un vero e proprio “servizio” ai più bisognosi, e dall’altro “politico” e diplomatico: “Due aspetti della stessa medaglia” che porteranno ad una cooperazione proficua con Andorra in realtà come “l’Africa“, in cui da sempre il Sovrano Militare Ordine è attivo; ricordando di fatto che quello con il Principato è il “115esimo” accordo di cooperazione con altri stati.

L’attuale situazione mondiale – ricorda ancora il Gran Cancelliere – è “di grande fibrillazione” e dovrebbe essere interesse di tutti lavorare per “la pace“, esattamente come sta facendo “tutta l’Europa” e lo stesso “Ordine di Malta“, ricordando i “vari incontri con le parti che sono nei due scenari in contrasto” intrattenuti in questi mesi: in tal senso, Paternò di Montecupo è certo che anche Andorra avrà “il suo ruolo e collaborerà per quanto potrà“, facendo prevalere quello spirito di pace tanto necessario per porre fine ai conflitti.