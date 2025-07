In Italia puoi trovare dei campeggi degni dei migliori resort: piscine riscaldate, Spa, ristoranti gourmet in economia e senza rinunciare alla natura.

I campeggi estivi in Italia offrono esperienze uniche tra natura, comfort e avventura, con soluzioni adatte a ogni tipo di viaggiatore, anche ai più esigenti.

L’estate è quel momento dell’anno in cui la voglia di staccare la spina si fa sentire forte, e il campeggio è, senza ombra di dubbio, una delle esperienze più autentiche e liberatorie da vivere.

Estate 2025, cambia tutto: senza questo documento addio viaggi all'estero

Quando parliamo di campeggio, però, non dobbiamo più immaginare solo tende spartane e zaini pesanti. In Italia, oggi, esistono campeggi per ogni gusto e per ogni livello di comfort, dai più essenziali a quelli che, a vederli, sembrano usciti da una rivista di interior design.

Campeggi come resort, ecco dove sono

Ma partiamo dall’inizio: cosa si intende, davvero, per campeggio? In sostanza, è un modo per viaggiare e soggiornare in mezzo alla natura, che sia al mare, in montagna o in collina, sfruttando spazi attrezzati con piazzole, bungalow, case mobili, tende o addirittura vere e proprie suite immerse nel verde. La modalità classica resta quella con la tenda, certo, però negli ultimi anni le cose sono molto cambiate. E in meglio.

LETTURE/ "Il Sentiero dei castagni", riscoprirsi pellegrini tra fede, natura e arte

Infatti, accanto ai campeggi tradizionali, sono nate strutture che offrono servizi di altissimo livello, pensate per chi ama la natura ma non vuole rinunciare a certe comodità. Si chiamano glamping, termine che nasce dalla fusione di “glamour” e “camping”, e rappresentano una vera rivoluzione nel mondo del turismo outdoor. Qui non trovi solo una piazzola dove piantare la tenda, ma lodge in legno, tende safari con letto matrimoniale king size, bagno privato, aria condizionata, arredi curati nei minimi dettagli e panorami da cartolina.

Spesso questi glamping sono inseriti in contesti naturalistici spettacolari, come i vigneti del Piemonte, le colline dorate della Toscana o le coste selvagge e ancora poco battute della Sardegna. Sono perfetti per una fuga romantica, magari in una tenda sospesa tra gli alberi, oppure per chi cerca un’esperienza diversa dal solito weekend in hotel. E non finisce qui. Alcuni campeggi offrono spa panoramiche, piscine riscaldate, idromassaggi all’aperto e veri percorsi benessere, con tanto di massaggi, aromaterapia e yoga al tramonto.

Si trova in Campania ed è uno dei boschi più belli di Italia: un vero incanto

C’è anche chi preferisce la vacanza più attiva, e in quel caso non mancano strutture attrezzate con noleggio bici, escursioni organizzate, corsi di surf o trekking guidati. Oppure campeggi pensati per le famiglie, con mini club, animazione, parchi giochi e ristoranti con menù dedicati ai più piccoli. Per non parlare poi dei campeggi sul mare, che ti permettono di addormentarti con il rumore delle onde e svegliarti in spiaggia, o quelli in montagna, dove il silenzio del bosco è rotto solo dal canto degli uccelli.

In sostanza, il campeggio in Italia oggi è un’esperienza personalizzabile al cento per cento. Che tu sia un avventuriero con zaino e fornellino o un amante del lusso che cerca relax e privacy, c’è una soluzione su misura per te. Puoi scegliere se dormire sotto le stelle o sotto una coperta in piuma d’oca, se cucinare all’aperto o cenare in un ristorante gourmet a due passi dalla tenda.

Ecco perché il campeggio è tornato di moda. Perché è vero, forse non a tutti piace montare una tenda sotto la pioggia, però il contatto con la natura, la libertà di svegliarsi quando vuoi, il cielo che cambia colore ogni sera… sono cose che ti restano addosso. E con le possibilità che offre oggi l’Italia, vale davvero la pena provare. Almeno una volta.