Space Cowboys, film su Rete 4 diretto da Clint Eastwood

Domenica 9 febbraio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14, il film di fantascienza del 2000 intitolato Space Cowboys. Questa pellicola è una produzione statunitense ed è diretta ed interpretata da una delle star di Hollywood più amate degli ultimi anni, il grande Clint Eastwood, diventato famoso a livello internazionale grazie alla celebre “Trilogia del dollaro”, di Sergio Leone.

Le musiche di Space Cowboys hanno invece la firma del compositore Lennie Niehaus, che nel corso della sua carriera ha collaborato con Eastwood in ben 14 lungometraggi a partire da Il cavaliere pallido (1985) fino a Changeling (2008).

Gli altri protagonisti di Space Cowboys che affiancano Eastwood sono Tommy Lee Jones, James Garner e Donald Sutherland. Completano il cast: James Cromwell, Loren Dean,William Devane, Marcia Gay Harden e Courtney B. Vance.

La trama del film Space Cowboys: un team di vecchi astronauti dimostra di dar filo da torcere ai giovani

Space Cowboys inizia con un flashback negli anni ’50, con la NASA coinvolta in un progetto top secret denominato “Dedalus” grazie al quale dovrebbe essere possibile raggiungere la Luna utilizzando un mezzo sperimentale.

Il progetto, però, viene accantonato poiché il pilota dell’aereo, William “Hawk” Hawkins (Tommy Lee Jones), provoca accidentalmente la distruzione del velivolo.

Hawkins si trova così a dover affrontare la rabbia degli altri esperti coinvolti, in particolare di Frank Corvin (Clint Eastwood), deluso dal vedere sfumare la possibilità di atterrare sul suolo lunare.

La squadra coinvolta viene così sciolta, e ognuno dei membri del progetto prende strade diverse fino a quando, circa quarant’anni dopo, alcuni esperti della NASA tornano da Corvin.

Gli scienziati hanno bisogno dell’aiuto del pilota per riuscire a recuperare un satellite russo che sta per colpire il pianeta, causando un’enorme devastazione.

Al protagonista viene affidato il compito di istruire le nuove reclute, poiché il satellite è stato creato con una tecnologia ormai superata. Proprio per questo motivo, Corvin ritiene che sia meglio chiamare qualcuno con più esperienza.

Per Corvin questa rappresenta una seconda occasione per riuscire ad entrare in orbita e decide di richiamare con sé alcuni dei suoi vecchi compagni, in particolare l’ufficiale Tank Sullivan (James Garner), l’ingegnere Jerry O’Neill (Donald Sutherland) e, sopratutto, il pilota William Hawkins.

I quattro esperti dovranno affrontare numerosi ostacoli per dimostrare che, nonostante gli anni in più rispetto alle nuove generazioni, sono ancora i migliori sul campo.