Space Jam/ Su Italia 1 il film con Bugs Bunny e Michael Jordan

Space Jam, film diretto da Joe Pytka

Su Italia 1 va in onda Space Jam oggi, 25 settembre 2021. Si tratta del primo capitolo datato 1996 di una saga cinematografica da poco tornata nelle sale. Nel film, girato da Joe Pytka, si ritaglia un ruolo da protagonista assoluto il famosissimo cestista e star dell’NBA Michael Jordan. A suo fianco, realizzati in CGI, compaiono moltissimi dei personaggi più celebri del mondo dei Looney Tunes.Il film è ambientato su un pianeta alieno dove abitano i cartoni animati cattivi.

Scatti di Follia/ Su Rai 2 il film con Linsey Godfrey

Qui il malvagio Mr. Swackhammer trama il suo piano per portare sul suoi pianeta i suoi rivali di sempre: Bugs Bunny e gli altri suoi amici dei Looney Tunes. Swackhammer quindi decide di inviare un gruppo di alieni sulla Terra per rapirli. Di fronte alla reticenza di Bugs Bunny e soci, viene organizzata una partita di basket tra loro e gli alieni invasori dei Nerdlucks. Il compito sembra facile, ma i Nerdlucks hanno un asso nella manica. Questi infatti rubano il talento di alcuni dei migliori giocatori di basket del mondo (Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Muggsy Bogues e Shawn Bradley), diventando così imbattibili. L’unico modo che i Looney Tunes hanno per vincere la sfida è affidarsi al più forte giocatore del mondo: Michael Jordan. Il numero 23 dei Chicago Bulls si è però ritirato dal basket da circa un anno. Accetterà Jordan la proposta dei Looney Tunes?

Agente 007 Dalla Russia con Amore/ Su Rete 4 il film su James Bond

Space Jam, tutto quello che c’è da sapere

Space Jam è diventato immediatamente un film cult, per via del suo incredibile successo riscosso sia tra il pubblico giovanile sia in quello più adulto. Per anni i fan hanno chiesto a gran voce un secondo capitolo della serie e sono stati accontentati solo recentemente, a quasi trent’anni dall’uscita del film capostipite, con Space Jam: New Legends, con il campione Lebron James che sostituisce Michael Jordan. Il film ha assistito però a una netta spaccatura tra il parere del pubblico e quello della critica. Se le persone hanno letteralmente riempito le sale cinematografiche e hanno sempre speso parole di elogio per il film con Jordan e i Looney Tunes, la critica è stata molto severa. Il film è stato accolto da recensioni per lo più negative da parte della critica. L’accusa principale mossa nei confronti della produzione cinematografica firmata da Joe Pytka per conto di Warner Bros è quella di aver cercato di sfruttare in maniera piuttosto cinica la popolarità dei personaggi della Warner Bross affiancandoli a Michael Jordan, in quegli anni la più grande personalità sportiva al mondo.

Via dalla pazza folla/ Su Rai 3 il film di Thomas Vinterberg con Carey Mulligan

Video, il trailer del film “Space Jam”





© RIPRODUZIONE RISERVATA