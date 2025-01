Dopo più di un anno e sei mesi di trattative che sembrano essere incagliate in un sonoro nulla di fatto, alla fine sembra che la provvidenziale visita a sorpresa di Giorgia Meloni da Donald Trump sia riuscita a sbloccare il dossier dell’accordo con Space X, l’azienda controllata dal miliardario – molto vicino al neoeletto presidente USA e con un posto già di primissimo piano nella sua futura amministrazione – Elon Musk che fornisce servizi di telecomunicazione anche nei luoghi più remoti e meno collegati del mondo: un dossier – appunto – che era sul tavolo di Space X almeno dalla prima metà del 2023 ma che era bloccato (riferisce Bloomberg che oggi ci parla della nuova trattativa) a causa della presunta opposizione di alcuni funzionari italiani.

Facendo innanzitutto un passetto indietro, è importante precisare che Space X è l’azienda che oltre a lanciare razzi ultra tecnologici nello spazio al fine di raggiungere (e colonizzare) Marte, gestisce anche quella ‘costellazione’ di satelliti – chiamati Starlink – che spesso si possono intravedere sfilare ordinatamente nei cieli: il loro scopo è quello di fornire una connessione internet sicura ed ultra veloce alla terra, collegando – fino ad ora – circa un centinaio di paesi nel mondo con più di 4 milioni di utenti; il tutto soppiantando nell’arco di pochi anni alcuni dei principali colossi delle telecomunicazioni mondiali.

L’accordo tra Italia e Space X: 1,5 miliardi per garantire la sicurezza delle comunicazioni governative

Dopo il primo timido ingresso di Space X nel sistema telecomunicativo italiano – con tanto di scontro con la nostrana Telecom, che avrebbe cercato di frenarne la diffusione -, ora potrebbe fare il suo ingresso ufficiali tra i banchi governativi: a dircelo è Bloomberg, che secondo delle fonti anonime avrebbe scoperto che la trattativa bloccata con Musk è finita sul tavolo delle segretissime discussioni di ieri tra Meloni e Trump, arrivando – per ora ipoteticamente, dato che non ci sono ancora conferme ufficiali – vicinissimo ad una svolta.

Con un accordo dal valore di 1,5 miliardi di euro – infatti – sia i nostri Servizi segreti che il Ministero della Difesa sono riusciti ad accaparrarsi il più avanzato (e costoso) sistema di telecomunicazioni sicure d’Europa: se dovesse arrivare anche la firma definitiva dello stesso Musk, nei prossimi mesi la sua Space X fornirà al governo un ampio pool di soluzioni di crittografia di altissimo livello che saranno utilizzati sia per le comunicazioni telefoniche ed intenet del governo, sia per quelle dell’esercito tricolore impegnato nel Mediterraneo; oltre ad una serie di sistemi emergenziali che funzionerebbero anche in caso di attentati o calamità.