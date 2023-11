Spacehippiez dopo eliminazione da Amici 23/ “Non mollo, ora sogno San Siro”. Su Lorella Cuccarini…

Amici 23, Spacehippiez eliminato: “Ora sogno di riempire San Siro”

Spacehippiez è il primo concorrente eliminato da Amici 23. Il cantante Spacehippiez si è raccontato nel corso di una intervista concessa a Comingsoon.it, dove ha raccolto il nastro e svelato sogni e desideri che continueranno ad accompagnarlo anche dopo la fine dell’esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi. Vivere la Casetta di Amici 23 su Canale Cinque è stato un grande trampolino di lancio per Spacehippiez, pronto a sfruttare le occasioni per raggiungere il suo desiderio più grande: esibirsi nell’iconico stadio milanese di San Siro. “Riempire quello stadio è il mio più grande sogno” ha confidato Spacehippiez a Comingsoon dopo Amici 23.

Adesso è arrivato il momento di archiviare l’avventura ad Amici 23 per Spacehippiez, il primo concorrente stagionale eliminato dal talent che però pare avere le idee chiarissime sul da farsi. “Ora sto preparando il tour, voglio suonare il più possibile e presentare il mio singolo Solo Solo, che uscirà a breve. Solo Solo l’ho scritto quando ero innamoratissimo. È un brano nato di getto, vero e fresco. Penso di non aver mai scritto una canzone in così poco tempo. A oggi posso dire che il riscontro è sicuramente positivo. Sto preparando tante cose bellissime, voglio far conoscere la mia musica e incontrare tutti i fan ai miei live. Il mio più grande sogno? Riempire San Siro”. L’augurio di Maria De Filippi, della prof Lorella Cuccarini e dei fan di Spacehippiez è che possa riuscirci, ovviamente, dopo Amici 23.

Amici 23, Spacehippiez spende parole importanti per Lorella Cuccarini

A rendere speciale l’avventura di Spacehippiez ad Amici 23 ha sicuramente contribuito anche la prof Lorella Cuccarini. La celebre cantante e ballerina ha voluto riporre fiducia in fin dai primi minuti di questa edizione, e poco importa se il ballottaggio con Samuspina ha visto questo secondo uscire vincitore. Nel corso dell’intervista concessa a Comingsoon.it, il giovane Spacehippiez ha speso parole importanti e di grande stima nei confronti della Cuccarini oltre a ripercorrere il cammino ad Amici 23 che i suoi ex compagni stanno mandando avanti.

Un rapporto molto speciale, schietto, sincero quello nato tra la professoressa e il cantante, che si è così soffermato sulla prof di Amici 23: “Lorella è una persona incredibile, sia dal punto di vista umano che professionale. Ha un grande cuore, una sensibilità impressionante. Ha creduto in me dal primo momento, ha cercato di aiutarmi a migliorare sempre. Mi ha anche invitato ad andare a vedere il suo spettacolo a teatro, Rapunzel. Il nostro rapporto è molto bello e continua anche fuori” si è detto certo l’ex allievo di Amici 23 Spacehippiez pronto a godere ancora dei consigli della celebre interprete di brani iconici come La notte vola. Intanto l’avventura di Amici proseguirà per il resto dei partecipanti.











