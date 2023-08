SpaceX citata in giudizio per discriminazioni nelle assunzioni/ “Non assume rifugiati”

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha citato in giudizio SpaceX. La compagnia di razzi spaziali di proprietà Elon Musk deve rispondere dell’accusa di discriminazione nei confronti dei rifugiati, che non sarebbero presi in considerazione nei processi di assunzione della società. L’ennesimo problema legale per il miliardario sudafricano.

DALLA SIRIA/ Sr. Marta: qui cristiani e musulmani sono amici perché sanno di essere figli di Dio

Come riportato dai colleghi di Forbes, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha affermato che dal settembre del 2018 al maggio del 2022 “i richiedenti asilo e i rifugiati non avevano praticamente alcuna possibilità di essere presi in considerazione o assunti per un lavoro presso SpaceX” a causa del loro status di cittadinanza.

CHANDRAYAAN-3: LA SONDA INDIANA ESPLORA LA LUNA/ Specchi catarifrangenti per "misurare" distanza con la Terra

SpaceX citata in giudizio: ecco perché

Nella sua citazione, il Dipartimento di Giustizia a stelle e strisce ha citato messaggi e dichiarazioni online di Musk e di altri dirigenti di SpaceX che avrebbero scoraggiato i rifugiati dal fare domanda per un lavoro presso la società. In particolare, riflettori accesi su un tweet di Musk risalente al giugno del 2020: il miliardario sudafricano affermò “la legge degli Stati Uniti richiede almeno una carta verde per essere assunti presso SpaceX, poiché i razzi sono considerati armi tecnologiche avanzate”. Space X ha sostenuto che il regolamento americano sul traffico internazionale di armi e il regolamento sull’amministrazione delle esportazioni vietano l’assunzione di “non cittadini”, ma l’accusa ha rimarcato che tali atti legislativi trattano rifugiati e titolari di asilo politico come “cittadini statunitensi”. In altri termini, le pratiche di assunzione sono state descritte “di routine, diffuse e di lunga data”, tali da danneggiare richiedenti asilo e rifugiati.

LEGGI ANCHE:

Sanzioni Russia/ La ministra tedesca Baerbock: "Non hanno effetto, non è possibile porre fine alla guerra"

© RIPRODUZIONE RISERVATA