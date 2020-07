SpaceX, lancio Starlink e BlackSky nello spazio/ Diretta video: 8° missione del 2020

Dopo Crew Dragon, SpaceX si appresta ad effettuare un altro importantissimo lancio nello spazio. Dopo il rinvio registrato lo scorso 26 giugno 2020, sancito per alcuni test da effettuare prima del via libera definitivo, è previsto il lancio in orbita di Starlink e di BlackSky: appuntamento alle ore 22.15 al Launch Complex 39° del Kennedy Space Center, situato in Florida. Ci troviamo di fronte all’ottava missione del 2020 per la compagnia guidata da Elon Musk e c’è grandissima attesa per l’evento. Live Science mette in risalto che quello di questa sera sarà il decimo lancio Starlink di SpaceX. Il razzo che verrà utilizzato ha all’attivo già quattro voli e, come il precedente Starlink, conterrà altri “passeggeri”: parliamo dei due satelliti BlackSky, nell’ambito di un accordo di rideshare tra SpaceX e Spaceflight. È previsto che il primo stadio del booster torni a terra.

SpaceX, lancio Starlink e BlackSky nello spazio: diretta video streaming

L’obiettivo di SpaceX è quello di unire i satelliti a quelli già esistenti, così da dare vita ad una “costellazione” in grado di creare internet satellitare ad alta velocità a livello globale. Live Science riporta che verrà utilizzato per la missione il Falcon 9, che ha già pilotato 88 missioni, 10 delle quali sono state lanciate quest’anno. Il 2020 è certamente uno degli anni più intensi per la compagnia di Musk, secondo solo al 2018, quando furono registrati 21 lanci.

Come già accaduto per la precedente missione, sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming è possibile seguire il lancio nello spazio su Live Science oppure sulla homepage e sui profili social di Science.com. Ovviamente sarà possibile seguire l’evento anche su Youtube, vi proponiamo il link qua sotto





© RIPRODUZIONE RISERVATA