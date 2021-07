Spada femminile a squadre Fiamingo, Isola, Navarria, Santuccio/ Bronzo alle Olimpiadi

SPADA FEMMINILE, È MEDAGLIA DI BRONZO CONTRO LA CINA

Altra medaglia di bronzo per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020; infatti, la squadra di spada femminile ha conquistato il terzo posto battendo la Cina, la favorita del torneo, nella finalina. Al termine dei nove assalti, il quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio ha sconfitto le avversarie cinesi per 23-21, riscattando parzialmente la sconfitta in semifinale (42-34) contro la sorprendente Estonia.

È stata una gara molto tattica, come dimostra il punteggio finale. L’Italia ha dominato nella sua prima parte, grazie a Fiamingo e Navarria che hanno ottenuto un sonoro 9-1 nei turni centrali contro Xu e Zhu. Bella performance di Isola, che ha difeso con onore l’ampio vantaggio italiano, e Santuccio, che ha sofferto ma resistito agli assalti finali di Zhu. L’ultima stoccata è stata di Isola, che ha garantito l’undicesima medaglia all’Italia in questa edizione giapponese dei Giochi Olimpici.

SPADA FEMMINILE, VITTORIA DI SQUADRA DOPO IL FLOP INDIVIDUALE

Per la scherma si tratta della terza medaglia, dopo gli argenti nel maschile con Luigi Samele nella sciabola e Daniele Garozzo nel fioretto. Un risultato complessivo piuttosto scarso per lo sport più remunerativo di sempre per la spedizione italiana ai giochi di Tokyo, soprattutto per quella femminile, che vanta da sempre una tradizione di tutto rispetto. Questa vittoria, però, certifica che le atlete non mollano mai, soprattutto di fronte ad un avversario di tutto rispetto come la Cina, che, ricordiamo, partiva favorito alla vigilia della competizione.

Ora il medagliere degli Azzurri segna 1 oro, 4 argenti e 6 bronzi (l’Italia è attualmente al decimo posto nel medagliere generale). Per la giornata odierna si tratta della seconda medaglia, sempre di bronzo, dopo il terzo posto della judoka Maria Centracchio nella categoria -63 kg (che ha sconfitto nella finalina l’olandese Julssen).



