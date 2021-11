Spadafora/ “L’Italia non è omofoba, ma non è culturalmente aperta sull’omosessualità”

«Il coming out è normale per tante persone, ma non è normale nel nostro Paese. Dipende anche dal contesto sociale e culturale nel quale cresci, dalla famiglia. Io non penso che l’Italia sia un Paese omofobo, ma non è ancora un Paese culturalmente aperto su questo tema»: così Vincenzo Spadafora ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Giulio Tremonti/ "Pnrr rischia di non funzionare per la troppa burocrazia"

L’ex ministro dello Sport è tornato sul suo coming out, parlando del fastidioso chiacchiericcio sul suo conto negli anni passati: «Io ho avuto la fortuna di andare via di casa a 18 anni, nel 1992 sono arrivato a Roma. Anni che ho potuto vivere con tranquillità, anche se non avevo consapevolezza del mio orientamento sessuale. Quando ne ho preso consapevolezza – ha spiegato Vincenzo Spadafora – il chiacchiericcio c’è stato nell’ambiente lavorativo e in politica. Quando vuoi cercare di colpire l’avversario nel mondo politico, l’omosessualità viene utilizzata come mezzo».

Super Green Pass: cos’è, quando arriverà/ Solo per vaccinati e guariti: sui tamponi…

Vincenzo Spadafora: “Mia testimonianza può essere utile”

Vincenzo Spadafora ha poi ammesso di aver provato sgradevolezza per le voci sul suo conto: «Mi infastidiva tantissimo, trovavo assurdo che potessero pensare che fosse un’arma grave. Perché stiamo parlando di una cosa naturale e proprio per questo era necessario liberarmi. Non l’ho fatto solo per me stesso: chi fa politica ha una responsabilità in più. La vita privata deve restare privata, per i politici può diventare una testimonianza utile». «Non è mai parlato con mia madre. Ma ho capito che, ad un certo punto della mia vita, ha inteso tutto», ha spiegato Vincenzo Spadafora, che è poi tornato sul percorso del Movimento 5 Stelle: «Noi siamo stati votati tanto grazie al movimentismo, sull’onda di un populismo, poi ci siamo resi conto che per governare ci vogliono le persone capaci, d’esperienza e con competenza. Non sottovalutiamo il ruolo del M5s in momenti in cui in altri Paesi la gente andava in piazza. Io penso che sia un’evoluzione che ci potrà posizionare».

LEGGI ANCHE:

Gabriele Albertini/ "Rdc, non basta la correzione: serve una modifica radicale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA