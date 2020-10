Spadafora su Cristiano Ronaldo/ “Ha violato il protocollo? Penso proprio di sì”

Cristiano Ronaldo è atteso in Italia in serata, di ritorno dal Portogallo. CR7 è risultato essere positivo al coronavirus mentre era impegnato con la Nazionale, ed ha voluto fare ritorno nel Belpaese per curarsi al fianco della Juventus. Sulla vicenda si è espresso il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che parlando ai microfoni del programma di Radio Uno “Il Mix delle cinque”, rispondendo ad un’eventuale violazione del protocollo da parte di CR7, ha spiegato: “Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”. La domanda postagli da Gianni Minoli verteva sulla possibilità che Cristiano Ronaldo avesse violato in qualche modo il protocollo sia andando in Portogallo, sia tornando. Per quanto riguarda il primo aspetto, vi sarebbe in corso un’indagine, al momento senza ipotesi di reato ne tanto meno indagati, per cercare di capire se 7 calciatori juventini abbiano violato la “bolla” dopo i recenti casi di covid-19. Sul ritorno invece in Italia, la Juventus ha diffuso una nota in cui ha fatto sapere: “Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità sanitarie competenti su richiesta del calciatore e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”.

SPADAFORA SU CRISTIANO RONALDO, INTANTO LA JUVENTUS…

Intanto i colleghi di Fanpage.it narrano un retroscena fra Cristiano Ronaldo e Agnelli, con il presidente bianconero e la dirigenza della Vecchia Signora, che avrebbero storto il naso di fronte alla decisione di CR7 di lasciare l’isolamento fiduciario per la Nations League senza prima aver effettuato il doppio tampone. Il club teme infatti delle ripercussioni legali, di conseguenza non è da escludere che questa sera Cristiano Ronaldo venga accolto in maniera un po’ freddina, fermo restando che la ricostruzione di Fanpage sia corrispondete al vero. Il ministro Spadafora si è espresso anche sulla questione Juventus-Napoli, con i bianconeri che hanno ottenuto la vittoria a tavolino: “E’ una sentenza di cui prendo atto – si è limitato a dire l’esponente del governo – e vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli”.



