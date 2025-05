Spadino ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2025 ma, prima di lasciare il reality, ha fatto una confessione molto privata e complessa in diretta su Canale 5. “Sono stato in comunità”, ha infatti annunciato il concorrente quando Simona Ventura lo ha invitato a pensare bene alla suo ritiro dal programma, chiedendogli invece di dare un esempio al pubblico giovane che li guarda da casa.

“Voi dovete capire che questa è un’esperienza unica che probabilmente non vivrete mai più. – ha dichiarato Simona Ventura a Spadino e Nunzio Stancampiano, pronti ad abbandonare l’Isola – Rimpiangerete se tornerete a casa. Siete giovanissimi, qui vi temprate, imparate anche nelle difficoltà. Siete una generazione molto fragile, ma potete dare l’esempio di non esserlo ed essere dunque d’esempio per i ragazzi a casa.”

Spadino confessa il suo passato in una comunità prima di abbandonare l’Isola dei Famosi 2025

Di fronte a queste dichiarazioni, Spadino ha ritenuto di dover raccontare un aspetto complicato del suo passato, dimostrando di aver già fatto i conti con i suoi demoni. “Io di esperienze in cui ho avuto bisogno di conoscere me stesso l’ho fatta, e non ha niente a che vedere con l’Isola. Anzi, è quattro volte più potente di un’Isola.” ha esordito l’ormai ex naufrago, rivelando dunque di essere stato in comunità: “Che questa sia un’esperienza in cui ritrovo me stesso e mi cambia la vita non lo sarà, perché quando ho dovuto cambiare la mia vita l’ho fatto e ci sono riuscito e sto andando bene, altrimenti non ero neanche qua. Forse non ero neanche a casa.” ha quindi concluso, lasciando definitivamente l’Isola dei Famosi 2025.

