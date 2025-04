Continuano a spuntare uno dopo l’altro i nomi dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025 e per ora siamo arrivati a conoscere solo chi sono i primi dodici naufraghi che sbarcheranno alle Honduras. Nelle ultime si legge un anticipazione da parte di Gabriele Parpiglia, un rumor che ha stupito tutti: tra i concorrenti ci potrebbe essere anche Spadino di Italia Shore, conosciuto anche come Samuele Bragelli. A riportare quella che per ora rimane solo un’indiscrezione è stata la pagina Very Inutil People, ecco cosa si legge.

“Non so se interessi a qualcuno, ma Spadino, il ragazzo che ha fatto Italia Shore, domenica stava andando a Milano perché l’hanno chiamato da L’Isola dei Famosi per partecipare, vedremo!”. Ad alimentare i sospetti su una sua possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi 2025 è stato lo stesso Spadino, il quale si è scattato in selfie insieme a Matteo Diamante con queste parole: “Domani pubblichiamo una cosina“. Sommando la segnalazione riportata da Very Inutil People a questo indizio, pare proprio che l’ex Italia Shore potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del reality condotto da Veronica Gentili (molto criticata per il primo flop). Ma andiamoci piano, nulla è ancora certo.

Spadino, chi è Simone Bragelli: il più famoso di Italia Shore

Ormai i fan de L’Isola dei Famosi non stanno più nella pelle e vogliono scoprire il prima possibile chi sono i concorrenti che sbarcheranno come naufraghi. E ormai non è difficile pensare che anche Spadino possa essere uno di loro, dato che insieme a Matteo Diamante (conosciuto proprio a Italia Shore) ex naufrago dell’Isola, ha postato una storia quasi come a dare un indizio importante ai fan. Infatti, i suoi follower si chiedono come mai lui e Diamante si siano incontrati. Che sia stata una reunion per dargli consigli su come vincere il programma?

Simone Bragelli, meglio conosciuto come Spadino, è stato uno dei concorrenti di Italia Shore, versione italianizzata di un famoso programma americano. Non si sa molto della sua vita privata, ma spuntano pochi dettagli sulla sua carriera: 25enne pieno di voglia di fare, Spadino è un cuoco che lavora a Roma anche come maitre di sala. A Italia Shore si è guadagnato il titolo di concorrente più chiacchierato e famoso per i suoi flirt con Gaia e Beatrice.