Spagna, 14 arresti per “apologia del terrorismo”/ Sono pakistani radicali: sospetti legami con la Jihad

In Spagna nelle scorse ore sono stati disposti 14 arresti con l’accusa di “apologia del terrorismo”. Le persone in questione, secondo quanto riportato da TgCom24, sarebbero di origine pakistana. Il sospetto è che siano stati radicalizzati e abbiano posizioni vicine a quelle della Jihad. È per questo motivo che è scattata la misura cautelare.

Germania segue Italia per stretta su migranti/ "Accordo con Albania è legalmente inoppugnabile"

L’indagine sulle minacce legate al terrorismo nel Paese è stata avviata diversi mesi fa ed è tuttora in corso. Essa ha portato in questi giorni a un macro-raid orchestrato dal General Intelligence Commissariat (CGI) della Polizia Nazionale. L’operazione ha avuto luogo in diverse città spagnole, con sette persone che sono state arrestate a Barcellona, una a Lleida, una a Malaga, due a Gipuzkoa, due a Valencia e una a Logroño. Altri quattro fermi erano scattati nelle scorse settimane, di cui uno il 27 ottobre a Malaga ai danni di Kamal Afoullah, un cittadino belga di origine marocchina di 51 anni legato all’autore dell’attacco jihadista di Bruxelles, Abdesalem Lassoued.

Ucraina, nel bilancio buco di 40 miliardi/ Zelensky aspetta fondi Ue e Usa, ma sono "bloccati"

Spagna, 14 arresti per “apologia del terrorismo”. Le indagini

Le indagini sulle 14 persone arrestate in Spagna per “apologia del terrorismo” adesso andranno avanti finché questi ultimi non si presenteranno di fronte al Tribunale. Il General Intelligence Commissariat (CGI) continuerà inoltre a cercare di scovare altre potenziali minacce. Ma non solo. Il Governo infatti sta anche pensando di alzare il livello di allerta da quattro a cinque (il massimo) nel Paese, come hanno fatto già alcuni vicini. Ciò potrebbe avvenire in breve termine, dato che gli aggiornamenti sul tema si svolgono ogni settimana.

Indi Gregory, il padre: "Non vogliamo sia uccisa dai burocrati"/ "Regno Unito è contro di noi"

Intanto, sono già state “rafforzate le misure di sicurezza in alcuni punti particolarmente sensibili in tutto il territorio nazionale e aumentato le misure antiterrorismo da parte delle forze di sicurezza dello Stato e dei corpi”. La decisione è stata presa in seguito alla riunione del Comitato di valutazione delle minacce terroristiche che è stata presieduta a metà ottobre dal ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska.











© RIPRODUZIONE RISERVATA