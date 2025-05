Secondo l’assoluta maggioranza degli elettori della Spagna – a vario titolo, in base al partito di appartenenza – il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo dovrebbe rivedere il suo assetto ideologico per sostenere la sfida governativa contro l’attuale presidente socialista Pedro Sánchez, eletto nel 2018 e al centro del suo mandato governativo: a dirlo è stato un sondaggio recentemente condotto dal quotidiano El Mundo con l’aiuto dell’istituto Sigma Dos Panel, intervistando quasi mille e duecento elettori in Spagna, scelti in modo casuale ed equamente rappresentativi di ogni classe sociale, età e sesso.

Prima di arrivare al punto saliente, è bene ricordare che l’attuale ideologia – o programma elettorale, che dir si voglia – sulla quale si fonda il Partito Popolare risale al 2017, prima di tutti gli ormai noti sconvolgimenti mondiali con cui abbiamo fatto i conti negli ultimi cinque anni: non stupirà che, a fronte di un assetto geopolitico profondamente mutato, quasi il 90% degli elettori complessivi (esattamente l’88,7 per cento) chieda una profonda revisione a quegli ormai vecchi principi; con la percentuale che raggiunge il suo picco (92,1%) tra gli elettori di Vox e il punto minimo (comunque l’81%) tra quelli del partito Resto.

Dal canto suo, Feijóo si era già detto disposto a rivedere il piano politico del suo Partito Popolare, e l’occasione dell’imminente congresso sembra essere quella migliore per l’89,8% degli elettori ‘popolari’ (solo il 66,1% guardando al campione completo), ritenendo – in questo caso con una prevalenza del 76,9% tra gli elettori, che scende al 43,2% se si guarda al campione completo – che la riunione congressuale sarà l’occasione per rafforzare il Partito Popolare come valida alternativa al socialista Sánchez in vista delle prossime elezioni, che si terranno (se tutto va bene) nel 2027.

Il nuovo programma elettorale del Partito Popolare immaginato dai suoi elettori: il sondaggio condotto in Spagna

Importante, nel sondaggio condotto da El Mundo, anche il capitolo dedicato agli argomenti che dovrebbero finire al centro del nuovo (ipotetico) programma del Partito Popolare: interessante notare che, secondo il 96% degli elettori di Feijóo (e l’89,6% degli intervistati generali), l’attenzione dovrebbe essere posta sul tema della corruzione; seguito dal non trascurabile aspetto dell’edilizia popolare, importante per il 93,7% degli elettori ‘popolari’, forti anche della promessa già fatta da Feijóo di garantire che il possesso delle case sia “dei proprietari e non degli abusivi”.

Il terzo posto nel nuovo programma del Partito Popolare, immaginato dal 92,1% del suo elettorato – sempre facendo fede al sondaggio condotto da El Mundo – è occupato dal tema dei migranti, con le correnti di destra che indicano come opzione quella di sostenere gli arrivi regolamentati rispetto a quelli disordinati; mentre al quarto posto troviamo l’educazione – indicata dal 91,2% degli elettori del Partito Popolare –, seguita poi dalle pensioni e dai poteri territoriali rispetto a quelli governativi e saltando alla fine della classifica dei temi da inserire nel programma del Partito Popolare, solo il 77% degli elettori hanno indicato la questione dei diritti individuali per le minoranze.