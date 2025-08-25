Spagna, allarme terrorismo jihadista: 95 arresti nel 2025, tra cui 8 minorenni. In aumento quelli di minorenni e "influencer jihadisti", il caso di Melilla

L’allarme terrorismo cresce in Spagna, e lo dimostra il numero crescente di operazioni dall’inizio dell’anno, stando ai dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Nei primi mesi di quest’anno, 95 persone sono state arrestate per presunti legami con reti jihadiste in tutta la Spagna, di cui 84 nel territorio nazionale e 11 all’estero, per un totale di oltre 50 operazioni di polizia.

Il rapporto evidenzia che queste azioni sono state condotte in 12 delle 17 comunità autonome, oltre che in quella di Melilla (Marocco), che continua ad essere quella con il maggior numero di operazioni antiterrorismo jihadista.

Ma il rapporto richiama l’attenzione anche sull’aumento del numero di minori arrestati per attività legate al terrorismo jihadista: fino al 24 agosto, ne sono stati arrestati 8, tra cui una ragazza a Cheste (Valencia) e tre ragazzi a Fuensalida (Toledo).

INFLUENCER JIHADISTI E “ACCADEMIE ONLINE”

Inoltre, è emerso che la radicalizzazione di questi giovani avviene soprattutto tramite internet, in particolare via social, su piattaforme video e canali criptati.

Non è stato possibile, però, per gli esperti disegnare un profilo unico del minore radicalizzato: sono stati rilevati casi di convertiti spagnoli senza influenza familiare diretta, così come adolescenti provenienti sia da ambienti umili che da famiglie della classe medio-alta.

D’altra parte, c’è un elemento in comune: un’elevata capacità di muoversi negli ambienti digitali, che permette loro di eludere sia la sorveglianza dei genitori che il controllo iniziale della polizia.

LE OPERAZIONI ANTITERRORISMO IN SPAGNA

Ad esempio, due donne erano state arrestate a maggio a Madrid per aver creato una piattaforma digitale di indottrinamento, presentata come una presunta scuola religiosa ma che in realtà fungeva da “accademia del jihad”. Invece, risale a febbraio una delle operazioni più importanti dell’anno condotte finora, con 11 arresti di “influencer jihadisti” per il lavoro di reclutamento tramite contenuti mascherati da allenamenti di difesa personale.

Un’altra operazione importante è stata quella condotta a marzo dalla Polizia Nazionale e dai Mossos d’Esquadra, insieme alla polizia italiana, che ha smantellato una rete radicale pakistana che promuoveva azioni violente in Europa: in questo caso sono state arrestate 11 persone, di cui 10 a Barcellona e una a Piacenza.

Dagli attentati dell’11 marzo 2004 a Madrid, il numero totale di persone arrestate per terrorismo jihadista in Spagna è salito a 1.357, di cui 1.200 sono state arrestate sul territorio nazionale e 157 all’estero. Ma il picco registrato negli ultimi anni è significativo, e il dato del 2025 supera gli ultimi record, confermando una tendenza al rialzo. In questo contesto, Melilla resta uno dei punti chiave per le forze di sicurezza nella lotta al jihadismo, anche per la sua posizione geografica, il suo contesto sociologico e la sua presenza ricorrente nei bilanci operativi del Ministero dell’Interno.