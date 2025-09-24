Spagna, caos Sánchez: fratello a processo, chiesto giudizio per la moglie/ Due casi di presunta corruzione

Non c’è pace nella famiglia di Pedro Sánchez, dove i problemi giudiziari si moltiplicano: oggi è stato chiesto il rinvio a giudizio della moglie, Begoña Gómez; ieri, invece, è stato mandato a processo il fratello. Due familiari del premier spagnolo si ritrovano invischiati in due diverse vicende di presunta corruzione.

Se il fratello minore è stato accusato di traffico di influenze e prevaricazione amministrativa, la consorte, invece, tra le altre cose di appropriazione indebita di fondi pubblici: una vicenda per la quale il marito arrivò a prendere in considerazione anche l’ipotesi delle dimissioni.

In entrambi i casi Sánchez ha difeso la sua famiglia, parlando di persecuzione giudiziaria. In merito al caso del fratello, il premier socialista ha puntato il dito contro i rivali di estrema destra.

La vicenda riguarda la creazione di un posto di lavoro su misura per il fratello da parte del consiglio comunale a trazione socialista di Badajoz, quando Pedro Sánchez era alla guida nazionale del partito. I pm avevano chiesto l’archiviazione per mancanza di prove, ma il giudice ha disposto il rinvio a giudizio.

LE ACCUSE ALLA MOGLIE DI SÁNCHEZ

Il caso di Begoña Gómez non riguarda solo il presunto uso illecito di fondi pubblici, in particolare la nomina della sua segretaria per un incarico di cui, in realtà, non si sarebbe occupata, finendo per aiutare la moglie del premier in questioni di segreteria nell’ambito del suo lavoro in un’università madrilena.

Era partito, infatti, dalle accuse di corruzione aziendale, traffico di influenze, appropriazione indebita e ingerenza. Il giudice che ha incriminato la moglie di Sánchez l’ha già informata che, se andrà a processo, il caso verrà giudicato da una giuria popolare.

SPAGNA, L’OPPOSIZIONE ALL’ATTACCO

Il 27 settembre è prevista la formalizzazione delle accuse, che hanno suscitato stupore e dubbi nel governo spagnolo. Il caso politico è servito: infatti, l’opposizione è passata all’attacco, spiegando che non si può più parlare di persecuzione giudiziaria, ma di responsabilità politica.

«Quanti governi democratici sopporterebbero di vedere sul banco degli imputati un parente diretto del presidente del governo, figuriamoci due?», si chiede il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo.