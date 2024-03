Spagna Colombia/ Formazioni, De La Fuente sperimenta? (amichevole, 21 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COLOMBIA: CHI GIOCA A LONDRA?

Le probabili formazioni di Spagna Colombia ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 21:30 italiane di venerdì 22 marzo: è arrivata la sosta dei campionati e al London Stadium la Roja, già qualificata agli Europei – incrocerà l’Italia nel girone – prepara la kermesse estiva con due amichevoli di lusso, tra qualche giorno sfiderà il Brasile e venerdì se la vede contro una Colombia che nel girone delle qualificazioni Mondiali occupa il terzo posto e dunque al momento sarebbe ampiamente qualificata, anche se naturalmente il percorso è appena cominciato.

La Spagna è una nazionale al guado, possiamo dire così: sta ricostruendo e sembra aver trovato una serie di giovani interessanti con cui riformare un ciclo vincente sulla scia di quello compreso tra il 2008 e il 2012, non sarà facile ma non c’è la fretta di vincere nell’immediato, il progetto è solido ma i risultati sul campo lo dovranno confermare, come già avvenuto nel girone di qualificazione agli Europei. Adesso, aspettando che arrivi la sera della partita, facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni di Spagna Colombia.

SPAGNA COLOMBIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Spagna Colombia non sarà disponibile: non ci saranno emittenti nel nostro Paese che manderanno in onda questa partita amichevole, di conseguenza non avrete nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere alle immagini. Potrete eventualmente ricavare le informazioni utili del caso attraverso le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: sono liberamente consultabili, segnaliamo in particolare gli account presenti su Facebook e X (ex Twitter) ma anche Instagram, soprattutto attraverso le storie.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COLOMBIA

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Sicuramente Luis De La Fuente affronterà Spagna Colombia con il 4-3-3, ma le scelte sui singoli vanno valutate: tra qui e il Brasile potrebbero arrivare due formazioni diverse. Per il momento, proviamo a dire che in porta potremmo vedere David Raya, davanti a lui ecco la prima per il giovanissimo Pau Cubarsì emerso nel Barcellona e al suo fianco può giocare Le Normand, mentre sulle corsie laterali possono agire Carvajal a destra e Grimaldo, ottima stagione con il Bayer Leverkusen ancora imbattuto, sull’altro versante. Naturalmente è un’ipotesi, che però chiaramente può stare in piedi; a centrocampo puntiamo sulla regia di Rodri che farà staffetta con Zubimendi, per le mezzali Mikel Merino e Fabian Ruiz potrebbero essere titolari senza però dimenticarsi di Baena, Sancet e Sarabia che può fare qualche passo indietro. Nel tridente offensivo Morata rimane la certezza come pria punta; Dani Olmo e Oyarzabal (o lo stesso Sarabia) sono i “veterani” per le corsie ma contro la Colombia una delle due maglie potrebbe andare a Lamine Yamal, che nel Barcellona sta trovando tanto spazio.

LE MOSSE DI LORENZO

Anche Nestor Lorenzo deve scegliere i suoi uomini per Spagna Colombia: i Cafeteros giocano con un 4-3-1-2 e il mediano davanti alla difesa può essere Campuzano, in porta resiste Ospina che davanti a lui potrebbe avere Andres Reyes e Vera con Juan Mosquera e Velasquez che agirebbero in qualità di terzini. I due interni in mediana possono essere Poveda e Sebastian Gomez, qui le alternative sono rappresentate da Quinonés e due elementi più offensivi come David Silva e Catano. Gli ultimi due ovviamente possono prendersi una maglia per fare da guastatore tra le linee, il rifinitore che agirebbe alle spalle delle punte; il favorito per questo spot sul terreno di gioco potrebbe essere Ruiz Rivera ma è chiaramente da vedere, per quanto riguarda i due attaccanti Lorenzo potrebbe puntare su Roger Martinez e Cucho Hernandez con Cambindo che rappresenta la prima alternativa.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COLOMBIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Raya; Carvajal, Le Normand, Cubarsì, Grimaldo; Merino, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Morata, Lamine Yamal. Allenatore: Luis De La Fuente

COLOMBIA (4-3-1-2): Ospina; J. Mosquera, A. Reyes, Vera, Velasquez; Poveda, Campuzano, S. Gomez; Ruiz Rivera; R. Martinez, C. Hernandez. Allenatore: Nestor Lorenzo











