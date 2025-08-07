Una città in Spagna ha vietato le feste religiose islamiche nei luoghi pubblici, accolta la mozione di Vox: "ammesse solo manifestazioni di cultura locale"

Spagna, la città di Jumilla nella regione di Murcia, ha vietato le feste religiose islamiche quando vengono celebrate utilizzando strutture e spazi pubblici. Le autorità locali, che amministrano una cittadina che ha una forte presenza di abitanti di fede musulmana, pari al 7,5% della popolazione, hanno approvato una mozione presentata dal partito Vox e dal PP, che prevede di proibire qualsiasi raduno o manifestazione, anche se a carattere religioso, qualora non rappresenti l’identità e la cultura locale.

Per questo, in occasione delle prossime festività, per le quali solitamente venivano utilizzati palazzetti dello sport e centri civici, non potranno più essere concesse tali strutture per i raduni, come era avvenuto ad esempio per la fine del Ramadan. La decisione è arrivata dopo che nella stessa zona, precisamente a Torre Pachecho era scoppiato il caos con una rivolta dei nordafricani, che aveva provocato numerosi feriti e denunce, tra le quali quella di un pensionato che era stato brutalmente picchiato da tre uomini in strada.

Jumilla prima città spagnola a vietare le feste islamiche, Vox: “La Spagna è e sarà sempre terra dei cristiani”

A Jumilla in Spagna saranno vietate le feste islamiche celebrate in luoghi pubblici, al momento si tratta della prima città che adotta questo tipo di provvedimento, spinto da una mozione del partito di destra Vox, che aveva già lanciato campagne contro l’immigrazione clandestina, specialmente dopo gli scontri e le violenze di Torre Pachecho sempre nella regione di Murcia.

Dopo la decisione delle autorità locali sono scattate anche le polemiche, non solo da parte degli abitanti di fede musulmana che conta circa 27mila persone, ma anche dai partiti di sinistra che hanno subito definito la misura come una limitazione della libertà, soprattutto religiosa, che è protetta dalla costituzione spagnola e garantita a tutti gli individui affermando che si tratterebbe di un chiaro attacco alle tradizioni islamiche. Gli esponenti di Vox hanno risposto alle critiche e celebrato il divieto con alcuni post su X, nei quali hanno dichiarato: “Grazie a noi è stata approvata la prima misura che vieta le feste islamiche negli spazi pubblici spagnoli. La Spagna è e sarà per sempre la terra dei cristiani“.

