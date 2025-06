La Spagna ha definitivamente approvato l'amnistia nei confronti dei secessionisti catalani provocando l'ira dell'ex premier

Arriva l’amnistia nei confronti delle persone che erano state implicate nel processo secessionista in Catalogna. Lo scrive l’agenzia di stampa italiana Ansa, precisando che la legge è stata approvata dalla corte costituzionale spagnola con sei voti a favore e 4 contrari. Una decisione sofferta, come precisa ancora l’Ansa, visto che è giunta dopo ben quattro giorni di deliberazione, che si sono conclusi appunto con il voto di oggi, giovedì 26 giugno 2025.

Stando a quanto deciso oggi dalla Consulta, l’amnistia è pienamente costituzionale, anche se la stessa non è applicabile ai reati di malversazione di fondi pubblici, viene precisato ancora dalla Corte Suprema che sottolinea inoltre che su questo aspetto ci si pronuncerà solo a seguito delle sentenze dopo i ricorsi che sono stati presentati dai catalani imputati nel processo.

La decisione dell’amnistia, che ha fatto discutere molti anche perchè il governo di Sanchez (l’attuale primo ministro), è nato proprio grazie ai voti dei catalani, stando alla relazione approvata è a giudizio del legislatore, che ha la possibilità di regolamentarla in caso di interesse pubblico. Solo il parlamento spagnolo può comunque applicarla, ma sempre partendo dal fatto che la stessa possa essere introdotta solo e soltanto per scopi che siano benefici per la società.

SPAGNA, PASSA L’AMNISTIA: LE PAROLE DEL PREMIER SANCHEZ

Insomma, non si può applicare “a caso” ma nella vicenda catalana si è ritenuto necessario applicarla in quanto atta a “migliorare la convivenza” dell’intera Spagna e in particolare nella regione della Catalogna, da sempre in “guerra” con il resto del Paese, e i cui cittadini si considerano una nazione a se. L’agenzia Ansa fa notare che si tratta della prima sentenza di costituzionalità in merito al primo di una lunga serie di ricorsi, circa una trentina, che sono stati presentati contro la legge sull’amnestia.

Pedro Sanchez, nel commentare la decisione della Consulta, ha parlato di “ottima notizia per la Spagna”, che chiude “una crisi politica”, ma anche una “magnifica notizia per convivenza e coesistenza”, parole rilasciate all’arrivo del premier a Bruxelles per il Consiglio Europeo in programma. Il presidente del consiglio ha ricordato che la legge in questione è stata “avvallata dal Parlamento”, difendendo quindi la costituzionalità della stessa norma, e ricordando i numerosi attacchi che “sta ricevendo in Spagna” con riferimento ad alcuni casi giudiziari noti come quello con protagonista Felix Bolanos, ministro della giustizia, ma anche alcuni casi di corruzione.

Per Sanchez “Ne è valsa la pena per garantire la convivenza dei nostri territori”, ha ribadito, dicendo che la sentenza ha trasmesso il “valore della politica come leva per risolvere dei conflitti molto complessi”.

SPAGNA, PASSA L’AMNISTIA: LE DURISSIME PAROLE DI FELIPE GONZALEZ

Di tutt’altro tenore infine le parole di Felipe Gonzalez, ex premier socialista, secondo cui l’amnistia in favore dei catalani è semplicemente un “atto di corruzione politica”, condannando quindi apertamente il perdono nei confronti dei secessionisti catalani. Ferma quindi la condanna nei confronti dell’amnistia parlando di “vergogna” e spiegando che nessuno stato democratico lo avrebbe mai provato, anche perchè la mossa della Corte Costituzionale, secondo lo stesso Gonzalez è un chiedere perdono agli stessi secessionisti, quindi il contrario di ciò che dovrebbe avvenire.

Gonzalez è infuriato, spiega di non voler più votare il Psoe, il partito della rosa, come gesto di protesta nei confronti di quanto avvenuto. “Non avranno il mio appoggio in nessun modo”, ha aggiunto, definendo quello che è stato deciso in queste ore come una “autentica assurdità contro lo stato di diritto”, una decisione che a suo modo di vedere, devono sapere anche “gli elettori del partito”. Parole quindi durissime quelle dell’ex presidente del consiglio nei confronti di Pedro Sanchez, chiosando aumentando ulteriormente il carico. “Una mancanza di rispetto verso la costituzione”.