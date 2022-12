Spagna, ok cambio di sesso a 14 anni senza autorizzazione/ Approvata la Ley Trans

In Spagna è stata approvata la legge che permette alle persone transgender, dall’età di 14 anni (o dai 16 anni se non vi è il consenso dei genitori), di poter cambiare il proprio genere all’anagrafe. Basterà una semplice dichiarazione come sottolineato da Fanpage, e senza che nessuna richieda eventuali relazioni mediche, psicologiche o ancora, due anni di trattamento ormonale, condizioni che solitamente vengono richieste in queste situazioni. Ad approvare la cosiddetta legge “Ley Trans” è stato il Congresso, la Camera bassa del Parlamento spagnolo, nuove norme sui diritti delle persone transgender e che smettono di considerare la transessualità come una patologia, riconoscendo invece quella che viene definita autodeterminazione di genere.

La legge non è ancora ufficialmente entrata in vigore visto che si attende l’esame del senato, ma sembra destinata comunque all’approvazione a breve. La normativa è stata infatti votata con 188 ok favorevoli sui 350 votanti, con l’aggiunta di sette astenuti, e la ministra dell’Uguaglianza, Irene Montero, ha commentato entusiasta: “Finalmente questa legge depatologizza la vita dei trans e ne garantisce i diritti”, aggiungendo che “le donne trans sono donne”.

SPAGNA, APPROVATA LEGGE TRANS: E’ POLEMICA

Alla legge sui trans si erano fermamente opposte le forze politiche di destra come ad esempio Vox e Partito Popolare, e nel contempo si è creato dibattito sul tema dei diritti riconosciuti ad altre minoranze aggiunge ancora Fanpage. A riguardo si sono opposte anche alcune attiviste femministe secondo cui l’autodeterminazione di genere rappresenta una minaccia che offusca il concetto di sesso biologico. Isabel Pozueta, di Eh Bildu, ha invece specificato come non è previsto nulla “sulle persone non binarie, sui minori di età inferiore ai 12 anni o sugli immigrati che arrivano perché in fuga dalla discriminazione nei loro Paesi d’origine”.

Ley Trans prevede che fra i 14 e i 16 anni, nel caso in cui i genitori o chi fa le veci del minore, non siano d’accordo con il cambio di genere, si possa procedere davanti ad un difensore giudiziale. Tra i 12 e i 14 anni, invece, ogni richiesta deve passare obbligatoriamente dal giudice. Infine, il cambio di sesso è totalmente gratuita dai 16 anni in su.











