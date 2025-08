La Spagna annulla l'acquisto di F-35 dagli Usa, la rinuncia per soddisfare gli obiettivi di spesa per il riarmo che prevede di dare priorità ai prodotti Ue

La Spagna sospende la trattativa per l’acquisto di aerei F-35 made in Usa, ai quali aveva mostrato interessamento inviando una richiesta formale alla multinazionale Lockheed Martin. La decisione, come anticipa El Pais, sarebbe dovuta alla necessità di dare priorità al piano europeo di riarmo e difesa, preferendo quindi forniture militari prodotte in Ue.

Un funzionario del ministero della difesa avrebbe rivelato al quotidiano che ora la scelta potrebbe ricadere sugli Eurofighter Typhoon, prodotti anche nelle industri nazionali, che sostituiranno l’attuale flotta composta da Boeing EF/A-18, ormai considerati obsoleti e quindi in dismissione entro il 2035, per poi procedere con lo sviluppo del programma Future Combat Air System, in collaborazione con Francia e Germania che prevede la costruzione di caccia di ultima generazione.

La spesa in questo caso quindi, rientrerebbe negli obiettivi comuni dei paesi membri, che si sono impegnati a favorire le aziende interne per aumentare l’autonomia strategica e diminuire la dipendenza dagli Stati Uniti.

Spagna congela acquisto di F-35 da Usa, la motivazione: “Priorità agli investimenti nelle industrie Europee”

Il governo spagnolo rinuncia all’acquisto di caccia F-35 prodotti nelle industri statunitensi per inserire la spesa di ammodernamento della flotta di aerei militari tra quelle previste dagli obiettivi sul piano di difesa Ue per l’autonomia strategica. La preferenza quindi potrebbe ricadere sui modelli Eurofighter, in attesa dello sviluppo dei jet di sesta generazione del programma Future Combat Air System. Una scelta che ha suscitato qualche critica da parte di Washington che ha criticato il congelamento del contratto sottolineando però che il paese nel frattempo avrebbe concluso una trattativa con l’azienda cinese Huawei per comprare sistemi di intercettazione sena sollevare questioni legate alla sicurezza delle informazioni condivise.

Anche la Lockheed Martin d’altra parte ha espresso qualche perplessità sulle motivazioni della Spagna in quanto, ha precisato che gli F-35 che erano stati proposti nel preventivo, erano tra i modelli fabbricati in Italia, quindi potevano essere considerati europei. Tra i problemi che questa decisione comporta inoltre, come ricorda il quotidiano El Pais, ci sarebbe soprattutto il rischio di restare senza una portaerei per la marina, dal momento della dismissione dei caccia Harrier, fino a quando non sarà disponibile un modello compatibile.