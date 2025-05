ANCHE I PICCOLI PRELIEVI NEL MIRINO DEL FISCO SPAGNOLO

La lotta al contante in Spagna è così serrata che anche prelevare denaro dal bancomat può avere conseguenze gravi, se l’operazione non viene eseguita correttamente. L’Agenzia delle Entrate spagnola ha recentemente rafforzato i controlli sull’uso del denaro contante, con la possibilità di applicare sanzioni fino a 150.000 euro.

Da diversi mesi, il prelievo di contanti da una banca, soprattutto se ripetuto o di importo elevato, è oggetto di monitoraggio da parte del Tesoro. Le autorità fiscali hanno imposto agli istituti bancari di segnalare automaticamente determinate operazioni, ma l’attenzione si sta estendendo anche a transazioni di importo inferiore, qualora rivelino schemi sospetti.

A prescindere dalla somma, rappresentano un motivo di allarme la frequenza dei prelievi e la mancanza di documentazione che giustifichi la provenienza o la destinazione del denaro. Come riportato dal quotidiano spagnolo OkDiario, il problema è che il contante rende difficili i controlli, aprendo la porta a frodi fiscali e riciclaggio. Per questo motivo, le misure di sorveglianza sono state inasprite, non solo nei confronti delle grandi aziende, ma anche dei cittadini comuni. Non sono quindi solo le operazioni milionarie ad attirare l’attenzione del Tesoro.

SPAGNA, LINEA DURA CONTRO IL CONTANTE

Da mesi, le banche sono obbligate a comunicare all’Agenzia delle Entrate qualsiasi versamento o prelievo superiore ai 3.000 euro. Tuttavia, anche transazioni ripetute di importi minori – ad esempio prelievi frequenti di 800 o 900 euro – possono destare sospetti. Come evidenziato dai media spagnoli, la chiave sta nei “modelli”: prelevare 900 euro una sola volta non comporta problemi, ma farlo regolarmente, senza fornire adeguata documentazione, può essere interpretato come un tentativo di occultamento del reddito o di elusione fiscale.

In tali casi si rischia un’indagine e persino una multa significativa, se non si è in grado di giustificare la provenienza del denaro o lo scopo del trasferimento. La normativa prevede tre livelli di violazione:

Infrazione lieve: multa fino a 3.000 euro.

Violazione grave: sanzione fino al 100% dell’importo non giustificato.

Violazione molto grave (in caso di occultamento o falsificazione): multa fino al 150% dell’importo gestito, fino a un massimo di 150.000 euro.

Il rischio di ricevere la sanzione massima si configura, ad esempio, nel caso di un prelievo non documentato da 100.000 euro. Se, poi, l’importo prelevato supera i 120.000 euro nell’arco di un anno, si può incorrere in procedimenti penali, con conseguenze ancora più severe. Per questo motivo, gli esperti fiscali consigliano di conservare sempre la documentazione giustificativa relativa a flussi di cassa significativi.

NEL MIRINO ANCHE PAGAMENTI, PRESTITI E TRASFERIMENTI IN CONTANTI

Sebbene i prelievi ripetuti o di importo elevato siano i più monitorati, non sono gli unici a essere sotto esame. Il Tesoro spagnolo presta particolare attenzione anche:

ai pagamenti in banconote da 500 euro ,

, ai prestiti in contanti superiori a 6.000 euro ,

, ai trasferimenti o prelievi di contanti superiori a 100.000 euro, che devono essere dichiarati mediante un modulo specifico.

Qualsiasi operazione effettuata al di fuori dei circuiti bancari tradizionali – come bonifici o pagamenti elettronici – può generare sospetti. Per questo, è diventato addirittura essenziale documentare attentamente ogni movimento di denaro contante. Anche una semplice svista può avere un costo elevato.

Si consiglia quindi di giustificare sempre ogni somma prelevata o versata, e – nel caso di movimenti rilevanti – di rivolgersi a un consulente fiscale per evitare problemi con il Fisco spagnolo e adempiere correttamente agli obblighi previsti. L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è prevenire l’uso del contante per attività illecite, ma l’approccio adottato finisce per colpire allo stesso modo sia i grandi evasori, sia i cittadini comuni che potrebbero incorrere in errori inconsapevoli.