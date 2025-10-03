Spagna, piano Sánchez per "blindare" il diritto all'aborto: inserirlo nella Costituzione. Mossa contro Popolari e Vox, ma il progetto sembra irrealizzabile

Un blitz per proteggere il diritto all’aborto da un eventuali interventi della destra o una mossa per costringere i Popolari a prendere posizione? Probabilmente entrambe le cose, ma di fatto Pedro Sánchez in Spagna ha annunciato di voler includere il diritto all’aborto nella Costituzione.

Il primo ministro vuole presentare al Congresso una proposta di riforma per blindare il diritto all’aborto, in risposta alla recente controversia sulla mozione di Vox, sostenuta dal PP al Consiglio comunale di Madrid, che proponeva di informare le donne su una presunta sindrome post-aborto priva però di fondamento scientifico.

“In un contesto globale di offensiva contro i diritti sessuali e riproduttivi, la Spagna sta compiendo un altro passo verso la tutela della libertà e dell’autonomia delle donne nel decidere della propria vita“, la motivazione fornita dal governo. La Moncloa vuole anche fissare l’obbligo di fornire informazioni sull’aborto con una base scientifica oggettiva e supportate dagli standard di istituzioni internazionali come l’OMS e l’Associazione americana di Psichiatria (APA).

La riforma costituzionale, però, richiede una maggioranza qualificata di tre quinti per l’approvazione, quindi il voto di PP è fondamentale. Da qui l’ipotesi, esplicitata da El Pais, che l’annuncio di Sánchez sia anche una forma di pressione nei confronti del partito di Alberto Núñez Feijóo affinché prenda una posizione chiara su un tema su cui però c’è divisione.

ABORTO IN COSTITUZIONE, LA REAZIONE DEI POPOLARI

Infatti, il Partito popolare spagnolo è fortemente diviso all’interno, per questo non ha mai affrontato la questione finora. Ma la crescita di Vox nei sondaggi sta spingendo i popolari a spostarsi a destra, come accaduto in occasione della mozione al Consiglio comunale madrileno.

Fonti del partito di Alberto Núñez Feijóo, riportate dal giornale spagnolo, si rifiutano di approvare l’iniziativa del governo e descrivono la proposta del governo come un’ulteriore “esca” per distogliere l’attenzione dai casi di corruzione che colpiscono la loro comunità e sottolineano che “la possibilità di abortire è già consentita e regolamentata in Spagna, ed è inoltre sancita da una sentenza definitiva della Corte Costituzionale“.

Con l’approvazione della riforma, la Spagna sarebbe il secondo Paese al mondo, dopo la Francia, a inserire il diritto all’aborto nella sua Costituzione, ma è uno scenario difficile da immaginare al momento per la posizione di PP.

UN PROGETTO IRREALIZZABILE?

Stando a quanto riportato da La Vanguardia, se il diritto all’aborto andasse incluso nel capitolo “Sui diritti fondamentali e le libertà pubbliche“, allora la procedura di riforma sarebbe quella aggravata, che richiede una maggioranza di due terzi al Congresso e al Senato, seguita dall’indizione di elezioni. Quindi, almeno 233 deputati dovrebbero votare a favore, ma in questa legislatura solo 180 non appartengono a PP e Vox, partiti che hanno già espresso il loro rifiuto alla proposta.

Inoltre, avviare la riforma tramite la procedura aggravata richiederebbe anche il sostegno di almeno 176 senatori, un risultato ancora più irraggiungibile, data l’ampia maggioranza del PP alla Camera Alta. Sarebbe anche impossibile senza seguire questa strada, perché servirebbero almeno 210 deputati e 159 senatori, altrettanto lontani dalle maggioranze possibili per Sánchez dopo il rifiuto del PP.

La terza via è l’approvazione dal Congresso, ma non dal Senato: in tal caso c’è l’articolo 167 della Costituzione che consente la creazione di una commissione di deputati e senatori per presentare un testo, il che richiederebbe solo la maggioranza assoluta al Senato, ma aumenterebbe i voti necessari a 233 alla Camera. In ogni caso, il muro del PP rappresenta l’ostacolo maggiore.