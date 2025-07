Spagna, ex ministro Cristóbal Montoro accusato di corruzione: sarebbe stato "pagato per influenzare le decisioni del governo PP". Ma lui respinge le accuse

Un altro scandalo di corruzione scoppia in Spagna, dove è stato imputato Cristóbal Montoro, ex ministro dell’Economia nei governi di José María Aznar e Mariano Rajoy. L’accusa è di aver favorito aziende del gas attraverso interventi legislativi durante i suoi due mandati.

Montoro respinge ogni accusa, sostenendo che non vi siano prove e di essere vittima di una “persecuzione”. Nel frattempo, è scontro a livello politico tra il Partito Popolare, attualmente guidato da Alberto Núñez Feijóo, e i socialisti.

Infatti, il governo Sánchez e i socialisti hanno aspramente criticato le “pratiche mafiose” di Montoro, accusando Feijóo di restare in silenzio senza offrire spiegazioni; invece, il PP ha rimarcato come Montoro abbia lasciato il partito il giorno dopo l’imputazione, sottolineando la differenza con la gestione dei socialisti degli ultimi scandali.

CASO MONTORO: QUALI SONO LE ACCUSE

Tornando alle accuse mosse contro Montoro, stando a quanto riportato da El País, le aziende del gas non sono le uniche che avrebbero fatto ricorso ai servizi di Equipo Económico (EE), l’ex studio legale dell’ex ministro, per ottenere riforme legislative favorevoli. All’ufficio di Montoro si sarebbero rivolte anche aziende del settore dell’elettricità e delle energie rinnovabili, nella speranza che i pagamenti venissero utilizzati per approvare sgravi fiscali.

Questo è quanto emerso dai rapporti dei Mossos d’Esquadra incorporati nelle indagini, secondo fonti vicine all’inchiesta citate dal giornale spagnolo. Pare che le società, nel complesso, abbiano pagato circa 7,8 milioni tra il 2012 e il 2015, periodo in cui il PP era al governo, ma questa somma sale a 11 milioni se si estende il periodo al 2008. L’indagine ha concluso che “Equipo Económico si sarebbe fatto pagare grandi somme di denaro in commissioni per la sua capacità di influenzare le decisioni dei rami esecutivo e legislativo” durante il governo di Mariano Rajoy. L’ufficio era “un mero veicolo per accedere al Ministero delle Finanze”.

Dal canto loro, i funzionari pubblici “hanno approfittato della loro posizione privilegiata per arricchirsi”. Infatti, Montoro e altre 27 persone sono indagate in un caso che ha origine nel 2018, dopo la scoperta di e-mail durante la perquisizione di un’azienda catalana di gas.

Per gli inquirenti, le comunicazioni sono inequivocabili: hanno ricostruito che le aziende raggruppate nell’Associazione dei Produttori di Gas Industriali e Medicinali (AFGIM) pagavano quasi 780 mila euro alla EE per ottenere l’approvazione di almeno due sgravi fiscali (uno nel 2013 e uno nel 2018, con Montoro a capo del Tesoro), che avevano ottenuto in altri modi.

“Circa quindici società hanno chiesto l’aiuto dello studio in un momento in cui la Spagna stava affrontando un’aspra riforma energetica che ha diviso il governo popolare e in cui il Tesoro ha vinto”, segnala El País.

RAJOY ERA STATO MESSO IN GUARDIA SU MONTORO

Altre rivelazioni le fa El Mundo, secondo cui i ministri del PP avevano messo in guardia Mariano Rajoy, durante il suo mandato, contro l’attività di lobby della società di consulenza fondata da Cristóbal Montoro. Il più categorico nei suoi avvertimenti fu il responsabile dell’Industria, José Manuel Soria, perché Montoro voleva modificare i regolamenti per farli coincidere con gli interessi di Equipo Económico.

Soria avrebbe rivelato a Rajoy e ad altri ministri che Montoro stava frenando il suo tentativo di ridurre i sussidi alle aziende di energia rinnovabile. D’altra parte, dopo sette anni di indagini, non sarebbero state trovate prove di pagamenti da parte di funzionari pubblici, sebbene il settore del gas abbia stipulato con la società di consulenza fondata da Montoro pagamenti complessivi per oltre 779 mila euro nel periodo 2011-2019.

Gli indagati, però, negano la corruzione, compreso lo stesso studio EE, che “smentisce categoricamente e senza mezzi termini di aver fatto parte di qualsiasi organizzazione o complotto volto a ottenere modifiche legislative favorevoli per le aziende incluse nell’Associazione dei Produttori di Gas Industriali e Medicinali”, ricordando un altro caso di lobbismo illegale che era stato archiviato.