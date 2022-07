Spagna, uomo avvolto dalle fiamme sfugge all’incendio/ Video choc: un muro di fuoco

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di un agricoltore spagnolo, tale Angel Martin Arjona, che corre nei campi bruciati con le fiamme addosso. L’uomo, come scrivono i colleghi di Fanpage, stava cercando di proteggere il suo villaggio da uno dei devastanti incendi che in questi giorni stanno falcidiando la vicina Spagna, bruciando migliaia di ettari. Nonostante le fiamme l’uomo è salito sul suo escavatore, ma ha rischiato di bruciare vivo: nel giro di pochi istanti, come si nota dal video pubblicato qui sotto, l’uomo è il suo mezzo sono stati infatti inghiottiti dalle fiamme, e per scappare e mettersi in salvo l’agricoltore è dovuto scendere dal proprio mezzo, con le fiamme che nel frattempo gli stavano divorando i vestiti.

Nel video si vede benissimo Angel Martin Arjona mentre corre con addosso solo dei brandelli di quelli che poco prima erano una maglietta e dei pantaloni, con le fiamme che se li sono letteralmente “mangiati”. La vittima è il proprietario di un magazzino edile a Tabara, provincia nord-occidentale di Zamora, e stava cercando di scavare una trincea, una classica “linea tagliafuoco”, per provare a bloccare le fiamme che si stavano avvicinando, invano.

SPAGNA, UOMO AVVOLTO DALLE FIAMME SFUGGE ALL’INCENDIO: “POTEVA BRUCIARE TUTTO”

Le immagini hanno fatto il giro del mondo, sono state riprese dall’agenzia di stampa internazionale Reuters, e nello stesso filmato si vede anche un vigile del fuoco che gli presta soccorso, aiutando appunto il poveretto. L’uomo è stato in seguito ricoverato presso l’ospedale più vicino con un elisoccorso per via delle gravi ustioni riportate, così come riferito alla Reuters da parte di Juan Lozano, un suo amico: “L’incendio avrebbe potuto bruciato tutto, proprio tutto. Non è stato così perché ci sono stati buoni professionisti e persone che hanno davvero le p*lle per proteggerci”. L’emergenza incendi sta devastando gran parte dell’Europa meridionale, ed in particolare Spagna, Portogallo, Grecia, Francia e anche l’Italia. Il caldo torrido e il lungo periodo di siccità, che hanno reso i terreno completamente aridi e secchi, stanno ulteriormente alimentando questo triste fenomeno.

