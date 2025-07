Spagna, i sondaggi mostrano che il 70% dei cittadini sarebbe favorevole al piano di Vox per l'espulsione in massa di immigrati irregolari

Spagna, si infiamma il dibattito sugli immigrati dopo i violenti scontri tra cittadini e nordafricani clandestini a Torre Pacheco, vicino Murcia sfociati in veri e propri raid tra aggressioni, arresti e denunce . Il partito di destra Vox ha rilanciato la proposta dell’espulsione in massa per tutti coloro che non abbiano regolare permesso di soggiorno e di quelli con documenti che hanno compiuto reati, un progetto che secondo un sondaggio recente sarebbe sostenuto in caso di approvazione dal 70% degli spagnoli, con grandi consensi anche tra gli elettori socialisti e di sinistra.

Un evidente segno, come sottolinea il quotidiano El Mundo, di un problema che negli anni si è consolidato dando vita a vere e proprie emergenze a livello locale, e al quale non sono state trovate adeguate soluzioni. Secondo gran parte dell’opinione pubblica infatti, le misure del governo sulle regolarizzazioni e sul sostegno ai richiedenti asilo, non solo non hanno funzionato, ma hanno contribuito ad alimentare il fenomeno dell’illegalità creando profonda insoddisfazione popolare nei confronti delle politiche attuali.

Sondaggio Spagna, il 70% dei cittadini appoggia il piano di Vox per l’espulsione degli immigrati irregolari o criminali

Il partito di destra Vox ha proposto un piano per contrastare l’immigrazione che sta ottenendo molta approvazione da parte dei cittadini. Il progetto, come aveva anticipato il leader Santiago Abascal, consiste nel espellere in massa tutti gli stranieri che sono entrati illegalmente ed attualmente si trovano senza documenti, ma anche coloro che hanno regolare permesso di soggiorno e durante la permanenza in Spagna hanno commesso reati con condanne penali.

La linea dura nazionalista e anti clandestini, sta facendo guadagnare molta popolarità al partito, che è volato nei sondaggi elettorali guadagnando punti e consensi, anche tra coloro che si dichiaravano socialisti o elettori di sinistra.

Nel sondaggio mostrato dal quotidiano El Mundo, emerge infatti che tra i favorevoli alla deportazione, anche in paesi terzi se necessario, sarebbe quasi il 91% degli elettori del PP, il 34% tra quelli del movimento di sinistra Sumar e il 57% del PSOE. Quest’ultimo partito in particolare, come ha sottolineato il giornale, sta riscontrando un notevole calo della fiducia, oltre che per le misure sulle regolarizzazione degli immigrati anche a causa dello scandalo corruzione per il quale sono attualmente indagati diversi esponenti di governo.