Spal, Cionek insegue e ferma un ladro/ Sindaco Ferrara: “gesto di grande generosità”

Allenamento ben inusuale per Thiago Cionek, giocatore della Spal, che secondo quanto riportato dai media locali, come pure dallo stesso primo cittadino di Ferrara, ha prima inseguito e poi bloccato un rapinatore, sventando quindi una rapina in una tabacchiera della città. Un grande atto di coraggio e altruismo oltre che di senso civico per il difensore della formazione spallina, occorso proprio nel pieno centro città della giornata di ieri. Cionek, infatti pare non aver esitato un attimo e di essersi subito messo all’inseguimento del malvivente. Il quale ovviamente non ha saputo proprio “resistere” allo scatto profondo del giocatore polacco (rimasto in città dopo il blocco alle attività della Spal per l’emergenza coronavirus) che ha ben presto immobilizzato il rapinatore.

CIONEK FERMA UN LADRO, FABBRI: GRANDE GESTO DI CORAGGIO

Voce eccellente che ha ampiamente raccontato la vicenda è quella dello stesso sindaco Alan Fabbri, che informato dell’accaduto, ha prima contatto lo stesso Cionek per ringraziarlo e poi ha reso merito al difensore estense pubblicamente. Queste le parole del primo cittadino di Ferrara: “Il suo è stato un gesto di grande generosità e altruismo che diventa davvero speciale in questo momento difficile. Intervenire davanti ad un furto e fermare un ladro senza timore, rincorrendolo in mezzo alla strada, significa essere attenti e presenti e voler bene alla città. In questi giorni complicati in cui dobbiamo stare distanti uno dall’altro anche grazie a questa azione ci sentiamo tutti più uniti”. Parole più che condivisibili che certo confortano la popolazione della cittadina estense.

