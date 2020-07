Spal, testa di maiale al centro tecnico/ La Digos indaga, il tifo si dissocia

Finale di stagione davvero amaro per la Spal: dura contestazione da parte di un gruppo di tifosi, con tanto di testa di maiale mozzata al centro tecnico della società ferrarese. Per la Spal è stato un campionato da dimenticare: retrocessione con ampio anticipo, ultimo posto ormai matematico e dopo la sconfitta di mercoledì sera a Verona è arrivata ieri una contestazione che è andata oltre i limiti da parte di alcuni tifosi. Infatti un gruppo di sostenitori della Spal ha protestato affiggendo davanti al centro dove si svolgono gli allenamenti e si trovano gli uffici della società uno striscione che riportava la scritta “Via i porci da Ferrara” e depositandoci sopra una testa di maiale mozzata. L’hanno trovata gli addetti davanti al Centro Spal di via Copparo a Ferrara e subito dopo è stata attivata la Polizia, una indagine è stata aperta e sono in corso i primi accertamenti. Un fatto che ha acceso le reazioni, commenti e giudizi sui social, ma che da quanto già è emerso dalle prime verifiche non sarebbe riconducibile ai gruppi di tifosi organizzati, a partire dalla Curva Ovest – autrice nei giorni scorsi di uno striscione forte per richiamare al massimo impegno – che si è dissociata da questo gesto.

SPAL, TESTA DI MAIALE E MESSAGGIO MINATORIO AL CENTRO TECNICO

La testa di maiale al centro tecnico della Spal, spiegano gli inquirenti, sarebbe dunque il gesto di sostenitori ‘sciolti’. La società non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre degli accertamenti si occupa la Digos che ha trasmesso gli atti alla Procura. Ferrara è una città pacifica e molto civile, tra l’altro abituata nel calcio alle categorie minori (la Serie A è mancata per ben 49 anni) ma forse, dopo la doppia promozione e poi due salvezze consecutive ottenute durante la gestione di Leonardo Semplici le aspettative di molti erano cresciute (troppo?). Quest’anno nulla è andato per il verso giusto alla Spal, Semplici è stato esonerato ma l’arrivo di Luigi Di Biagio non ha sortito effetti positivi e dopo il lockdown sono arrivati appena due pareggi, che condannano la Spal all’ultimo posto, mai occupato dalla società di Ferrara in oltre 100 anni di storia. Nulla però giustifica un gesto intimidatorio così forte, che sembra comunque destinato a rimanere isolato, dal momento che tutti i gruppi del tifo organizzato hanno preso le distanze dall’accaduto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA