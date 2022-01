Spallanzani: “Ventilazione meccanica efficace nelle scuole”/ “Serve piano Marshall”

L’Istituto italiano di malattie infettive Spallanzani di Roma, ha ribadito l’importanza della ventilazione meccanica all’interno delle aule delle scuole per favorire una migliore circolazione dell’aria e nel contempo eliminare il virus del covid. A darne notizia è stato il portale Orizzontiscuola.it raccontando di un incontro avvenuto ieri fra Francesco Vaia, direttore dell’Istituto di cui sopra, e Livio De Santoli, prorettore per la sostenibilità dell’Università Sapienza ed esperto di impianti di climatizzazione. Nel corso della riunione si sono discussi i possibili interventi sugli edifici scolastici per evitare che questi possano chiudere nuovamente per covid, da suggerire poi alle autorità competenti, e Francesco Vaia ha parlato della necessità di un Piano Marshall per le scuole: “Auspichiamo che il Governo – le dichiarazioni dello scienziati, da due anni a questa parte in prima fila nella lotta al covid . predisponga un ‘Piano Marshall’ triennale per la messa a norma e l’adeguamento degli edifici scolastici”.

Viene inoltre precisato, attraverso una nota, che si propone di “Diminuire la concentrazione del virus attraverso la ventilazione meccanica, fino a tre volte più efficace dell’aerazione naturale che non risulta in grado di provvedere ai corretti valori di ricambio d’aria esterna per la limitazione del rischio di contagio; assicurare un ricambio d’aria significativo e includere nella strategia di ventilazione sistemi adeguati di filtrazione d’aria, sistemi di riscaldamento dell’aria immessa, per il comfort ambientale e sistemi di recupero del calore per il risparmio energetico”.

SCUOLE, SPALLANZANI E VENTILAZIONE MECCANICA: GIORGIA MELONI APPROVA

Sulla questione si è espressa anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha appoggiato la proposta dello Spallanzani: “Fratelli d’Italia chiede al Governo Draghi di ascoltare l’invito che arriva dal direttore dell’Inmi Spallanzani Francesco Vaia e dal prorettore della Sapienza Livio De Santoli, che oggi in un incontro hanno sottolineato l’importanza della ventilazione meccanica controllata nelle scuole per combattere il Covid e hanno proposto all’Esecutivo un “piano Marshall” per adeguare gli istituti scolastici”.

Quindi viene sottolineato: “Nella Regione Marche con Francesco Acquaroli siamo stati i precursori di questo modello e chiediamo al Governo di smetterla di affrontare politicamente e ideologicamente il virus: il vaccino è un’arma fondamentale, ma ce ne sono anche altre e abbiamo il dovere di utilizzarle tutte. A partire dalla ventilazione e dall’areazione degli ambienti, come ha ricordato anche l’Oms”.



