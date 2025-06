SPALLETTI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? DALL’AZZURRO AL BIANCONERO

E se Luciano Spalletti fosse il nuovo allenatore Juventus? Se così fosse, il matrimonio tra il tecnico di Certaldo e la società bianconera sarebbe un affare dell’ultima ora: è infatti arrivata da poco la notizia dell’esonero di Spalletti dalla nazionale, da lui stesso comunicata.

Calciomercato Juventus News/ Dodo e Nuno Tavares nel mirino!

Si parlava di dimissioni, in realtà lo stesso Commissario Tecnico ha chiarito che la federazione gli ha comunicato come sia stato sollevato dall’incarico, dopo aver guidato per un’ultima volta l’Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro la Moldavia, provando a prendersi una vittoria già fondamentale ma anche magari inutile, sulla strada delle qualificazioni Mondiali 2026. Spalletti chiude il percorso in nazionale, idealmente con il pesante tonfo di Oslo: se la FIGC apre ora il nuovo ciclo, il toscano può ampiamente tornare in corsa per una panchina di Serie A anche perché, lo diceva lui stesso, il suo lavoro e il suo stile si adattano maggiormente al lavoro quotidiano sul campo.

Calciomercato Juventus News/ Un bomber va da Mourinho! (Oggi 7 giugno 2025)

Il punto è che nel frattempo quasi tutte le squadre si sono sistemate: il Milan ha puntato su Massimiliano Allegri, il Napoli ha confermato Antonio Conte, la Roma ha ufficializzato Gian Piero Gasperini e l’Inter si è affidata a Cristian Chivu. Detto poi che l’Atalanta, non senza sorprese, ha voluto Ivan Juric, resterebbe virtualmente solo un paio di opzioni: la prima è appunto la Juventus.

La quale nei giorni scorsi ha sostanzialmente confermato Igor Tudor, senza però arrivare a un annuncio: anzi, da quel che è filtrato sappiamo che il croato rappresenta una scelta “molto” alternativa dopo aver incassato i no di Conte e Gasperini, e dunque possiamo dire che Damien Comolli sia ancora in una fase in cui può fare un’inversione a U. Il Mondiale per Club tra l’altro potrebbe aiutare i bianconeri: Tudor sarà con la squadra negli Stati Uniti, lasciando un mese di “ponte” per trovare un eventuale accordo. Sarà così che andranno le cose? Questo lo vedremo, ma l’ipotesi potrebbe essere presto sul tavolo.

Calciomercato Juventus News/ Cambiaso, nessun contatto col Milan. Gyokeres resta il sogno (7 giugno 2025)

SPALLETTI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? OCCHIO ALLA FIORENTINA…

In realtà l’opzione di Spalletti nuovo allenatore Juventus ha una concorrenza da vincere: sarebbe quella della Fiorentina, l’unica altra squadra (almeno tra le principali) a dover trovare un tecnico. Raffaele Palladino si è dimesso, un po’ a sorpresa, e per quanto riguarda i viola potrebbe innestarsi un gioco a incastri. È infatti emerso come la prima opzione della Fiorentina sia Stefano Pioli, che qualche anno fa aveva già guidato la squadra (era lui l’allenatore nel giorno della tragica morte di Davide Astori), generalmente ha fatto bene anche se poi un calo nella stagione seguente ha portato all’esonero, oggi Pioli allena l’Al Nassr ma da più parti si dice che sia alla ricerca di un nuovo contratto. Ecco: il nome del tecnico parmense sarebbe il primo della lista proprio per la federazione italiana, che starebbe pensando a lui (o al ritorno di Roberto Mancini) per sostituire Palladino.

Il progetto è intrigante: una società in crescita che vuole fare il salto di qualità, nelle ultime tre stagioni ha giocato due finali e una semifinale di Conference League e ha anche raggiunto una finale di Coppa Italia, in campionato tuttavia vuole avvicinarsi maggiormente alle posizioni che qualificano per Champions League ed Europa League e con Spalletti questo passo in avanti potrebbe essere fatto. Resta sempre da capire quello che l’allenatore sceglierà: è anche possibile che Spalletti abbia già previsto un anno sabbatico per riprendersi dalle pressioni cui – a torto o a ragione – è stato sottoposto in quello che tutto sommato è stato il breve regno alla guida della nazionale. La sua scelta invece potrebbe arrivare a breve: attenzione a qualche novità sostanziale dalle parti della Torino bianconera o da Firenze, gli scenari in entrambi i casi sono aperti.