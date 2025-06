Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico della Nazionale: l’annuncio in conferenza stampa scuote il calcio italiano.

Era nell’aria, certo, ma nessuno si aspettava che il finale sarebbe stato così. Secco, quasi brutale, comunicato direttamente da lui, senza filtri e senza comunicati ufficiali in anticipo. Luciano Spalletti ha annunciato l’esonero dalla guida dell’Italia in conferenza stampa, spiazzando tutti.

Alice Campello, minacce di morte alla sua famiglia/ Duro sfogo: "Smettetela di essere persone così cattive!"

Una decisione che, più che chiudere un capitolo, apre l’ennesima fase di incertezza attorno alla Nazionale, che da anni ormai sembra vivere in un perenne stato di confusione, tra progetti mai completati, illusioni spente e identità tecnica che fatica a prendere forma.

Una big per Spalletti in serie A

Anche stavolta, il caos ha avuto la meglio. L’addio di Spalletti arriva dopo una sconfitta scioccante con la Norvegia, risultati altalenanti e scelte contestate da più parti. Però, va detto chiaramente, non tutte le colpe possono essere scaricate sulle spalle del tecnico toscano. Ha preso una squadra in corsa, con mille limiti strutturali, pochi leader e troppa pressione. Ha provato a dargli un senso, a renderla credibile, ma la realtà è che il sistema che dovrebbe sostenere la Nazionale non regge più il peso delle aspettative. E forse anche lui, a un certo punto, ha capito che non poteva essere l’uomo giusto al posto giusto, non in queste condizioni.

Calciomercato Inter News / La priorità è la difesa, ma si complicano Leoni e Mosquera (10 Giugno 2025)

L’esonero, arrivato dopo un confronto diretto con la Federazione, libera Spalletti da ogni vincolo contrattuale. E qui si apre subito un altro capitolo, più intrigante e forse anche più adatto al suo profilo. Perché il suo nome, già prima dell’addio all’Italia, era stato accostato con insistenza a una panchina pesante della Serie A. Una big ancora alla ricerca di una guida esperta, carismatica, capace di riportare ordine e ambizione.

Non è ancora ufficiale, ci mancherebbe, ma la suggestione è forte: la Juventus. Sì, proprio lei. La stessa società che sta provando a ricostruire dopo anni difficili, tra scelte sbagliate, cambi dirigenziali e una tifoseria stanca di navigare nel limbo. Spalletti, dal canto suo, ha tutto quello che servirebbe ai bianconeri: esperienza, personalità, un gioco riconoscibile e la capacità di gestire contesti complicati. Il suo profilo piace, e il fatto che sia ora libero da ogni vincolo lo rende immediatamente disponibile.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Streaming video Rai: fuga a 13, c'è Van der Poel! (10 giugno)

Certo, bisognerà vedere se le parti si cercheranno davvero. Però l’idea, almeno sulla carta, è tutt’altro che folle. Sarebbe un ritorno in Serie A a modo suo, in un ambiente dove non si può sbagliare, ma dove il margine per lasciare il segno è enorme. E in fondo, dopo la parentesi in Nazionale chiusa nel modo peggiore, Spalletti potrebbe avere proprio voglia di una sfida così.