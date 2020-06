Spalletti “Scala del calcio”/ Installazione nel giardino del tecnico con le maglie

Pubblicità

C’è tanta fame di grande calcio. Dopo tre mesi di stop allo sport per l’esplodere della pandemia da coronavirus, domani il grande calcio riapre i battenti con i primi match, le semifinali della Coppa Italia, ed entrare nel vivo con la ripresa del campionato della Serie A già tra meno di una decina di giorni. E nel frattempo i tifosi e gli appassionati sono davvero impazienti di rivedere in campo (sia pure solo dalla tv), come pure calciatori e tecnici, anche quelli senza squadra ma che pur non possono che fare per il ritorno del calcio. E’ il caso di Luciano Spalletti, ex allenatore di Inter e Roma e che al momento si trova senza una panchina, che ha voluto celebrare il proprio amore per questo sport con uno scatto particolare postato su Instagram. Sul profilo ufficiale del tecnico di Certaldo vediamo infatti un’immagine particolare, ovvero un’installazione artistica creata nel proprio giardino con delle scale e con sopra magliette di calcio della propria collezione personale appese e scarpini da calcio. Sotto un messaggio ricco di significato e poesia che recita: “Il calcio è il cuore del mondo e per noi che lo amiamo il suo battito è bello anche da casa… Io lo vedrò dalla mia Scala del Calcio”.

SPALLETTI SU INSTAGRAM MOSTRA LA SUA SCALA DEL CALCIO

Dunque, in attesa di poter ritornare a calcare i principali campi di calcio, una dichiarazione di amore per lo sport da parte di Luciano Spalletti, tramite un messaggio e una foto sul proprio profilo Instagram davvero particolare. Come riferito prima, ecco che nell’ampio giardino di una delle proprietà dell’allenatore di Certaldo, vicino a Montaione, intorno a un grande albero sono state apposte delle semplici scale di legno: sopra apprese alcune magliette da calcio della collezione personale del tecnico. Tra cui possiamo trovarne alcune ben particolari, come quelle del Milan di Maldini e del bomber della Sampdoria Quagliarella, ma pure due relative alla sua doppia esperienza alla Roma, ovvero la maglia di Dzeko dell’annata 2015-216 e di De Rossi per la stagione successiva a Trigoria di Spalletti, nella versione del Derby con la Lazio che vede i numeri dei giocatori in caratteri dorati.





