Spalletti vicino al Fenerbahce, sfida con Conceiçao per la panchina gialloblù

Il calciomercato in Turchia è ancora aperto ma il grande colpo che una delle squadre di Istanbul potrebbe mettere a segno è quello di un nuovo allenatore che potrebbe riportare sulla sponda gialloblù della città trofei, impresa che neanche a Mourinho è riuscita e che ha portato al suo esonero. Luciano Spalletti vicino al Fenerbahce è la notizia arrivata nelle ultime ore e che vorrebbe l’ex CT della Nazionale e tecnico del Napoli campione d’Italia scegliere il campionato turco per tornare a mettersi alla prova sulla panchina di un club e provare a compiere un’impresa ai livelli di quella del 2023.

Il club di Istanbul negli ultimi anni ha cercato con diversi investimenti di tornare alla vittoria del campionato che manca da più di 10 anni, dalla stagione 2013-2014, a differenza dei cugini giallorossi del Galatasaray che negli ultimi anni stanno costruendo un vero e proprio dominio. Mentre la squadra campione di Turchia continua a fare grandi colpi per migliorare la rosa il Fenerbahce decide di puntare su un’importante guida tecnica scegliendo prima José Mourinho e ora uno tra Luciano Spalletti e Sergio Conceiçao, ancora senza squadra dopo l’anno al Milan.

Spalletti vicino al Fenerbahce, tanti ex nel campionato turco

Luciano Spalletti vicino al Fenerbahce ma non ancora convinto al 100% di accettare questa soluzione visto che come aveva dichiarato lui stesso dopo la cocente delusione con la Nazionale italiana avrebbe avuto bisogno di un progetto solido, convincente e in cui credeva fino in fondo per tornare ad allenare. Se dovesse scegliere di accettare la proposta del club turco il tecnico toscano incontrerebbe nuovamente alcuni suoi grandi ex come Skriniar e Under che aveva allenato nei suoi anni all’Inter e alla Roma e a cui aveva fatto fare grandi prestazioni e soprattutto una grande crescita.

Anche tra gli avversari potrà incontrare giocatori che ha avuto il piacere di allenare, su tutti i due attaccanti principi dei rivali del Galatasaray, Victor Osimhen e Mauro Icardi, con il primo il rapporto è sempre stato dei migliori e grazie ai suoi gol l’ex CT è riuscito a vincere il suo primo e unico campionato italiano. Con l’ex capitano dell’Inter invece il rapporto si è deteriorato negli anni, motivo che ha portato alla rimozione della fascia dal braccio dell’argentino, alla panchina forzata e successivamente alla cessione al Paris Saint Germain dopo stagioni da grande trascinatore dei nerazzurri.