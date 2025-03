SPALLETTI VS LE IENE, IL CT FURIOSO

Luciano Spalletti vs Le Iene: il CT della nostra nazionale, secondo la ricostruzione, avrebbe contattato telefonicamente il noto programma televisivo e, per usare un eufemismo, non le avrebbe mandate a dire. Cosa è successo realmente? Bisogna riavvolgere il nastro: Le Iene hanno arruolato Eduardo Mecca, un comico “specializzato” nelle imitazioni, per fingersi Spalletti e, due giorni prima della partita tra l’Italia e la Germania per la Nations League, Mecca ha telefonato ad alcuni calciatori che non sono stati convocati dal CT.

Per varie ragioni, naturalmente, che qui non approfondiamo; ad ogni buon conto il servizio è andato in onda e sappiamo chi sia stato contattato dal finto Spalletti. Tra questi si sono infatti visti ex azzurri anche importanti come Ciro Immobile e Jorginho (entrambi campioni d’Europa sotto la guida di Roberto Mancini) e poi ancora Lorenzo Pellegrini, Mattia Perin, Davide Calabria e Armando Izzo. Fin qui tutto bene: ovvero, tutti loro sono caduti nello scherzo di Mecca e, una volta scoperto di non essere al telefono con Spalletti, sono stati al gioco. Dove nasce allora la reazione furiosa del Commissario Tecnico dell’Italia?

SPALLETTI VS LE IENE: LA REAZIONE DEL CT

Il caso Spalletti vs Le Iene nascerebbe da un calciatore che nel servizio andato in onda non è stato mostrato: non è stata rivelata la sua identità, ma gli autori dello scherzo lo hanno descritto come “un bomber che ha giocato tanti anni nell’Inter”. Questo giocatore misterioso, al quale certamente si potrebbe provare a risalire (l’indizio, questo lo diciamo noi, potrebbe condurre a Sebastiano Esposito o Andrea Pinamonti se prendiamo per buona l’esperienza avuta nelle giovanili), ha reagito in maniera diversa dicendo “non voglio più avere niente a che fare con voi”, riferito ovviamente a Le Iene. A quel punto però il calciatore avrebbe anche contattato Spalletti per avvisarlo.

Ecco allora che il CT avrebbe telefonato alla redazione del programma, minacciando di rivolgersi alle forze dell’ordine. “Visto che tu telefoni a destra e sinistra” queste le parole di Spalletti “lo diamo ai carabinieri questo numero, stai facendo una cosa che non si può fare”. I tentativi di risposta de Le Iene, o comunque di chi stava all’altro capo del telefono, non vanno a buon fine: Spalletti, furibondo, ha rincarato la dose aggiungendo “non me ne frega un c***o chi sei”, sottolineando le telefonate ai calciatori “per dire c****te”. Solo a quel punto evidentemente l’organizzatore dello scherzo si è rivelato, ma Spalletti ha chiuso la comunicazione senza aggiungere altro. Avremo un altro capitolo di questo episodio?