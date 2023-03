Spannaus: “Usa si preoccupino di Russia e Cina insieme”/ “Attenzione a ruolo India”

Andrew Spannaus, analista politico statunitense nonché docente universitario in Italia, ha parlato a Libero dei rapporti tra Russia e Cina dopo l’inizio della guerra in Ucraina. “Xi Jinping sta coltivando una politica di neutralità pro-Russia. La Cina ha bisogno di una Russia forte, ma non vuole perdere troppo i rapporti con l’Europa. E gli Stati Uniti dopo aver ripetuto almeno da un anno che Putin è debole perché isolato adesso devono preoccuparsi per il fatto che questi due Paesi insieme potrebbero trascinare un blocco molto più ampio contro l’Occidente”.

Signorini saluta tutti tranne Nikita al GF Vip/ Gaffe durante il collegamento: è polemica!

Mosca, da parte sua, è meno isolata di quanto ci si aspettasse all’inizio, ma anche meno forte militarmente. Vladimir Putin, infatti, credeva che il conflitto sarebbe stato lampo, ma così non è stato. “Putin ha fatto un errore, chiaramente. Non solo perché è sbagliato invadere un altro Paese, ovviamente. La minaccia dell’invasione dell’Ucraina andava a vantaggio della Russia, ma invece la speranza che Kiev sarebbe caduta senza neanche combattere lo ha messo chiaramente in una posizione di debolezza e ha rafforzato la NATO”.

GF Vip: Luca Onestini e Bea Bozzuto stanno insieme?/ Gli indizi social della modella

Spannaus: “Usa si preoccupino di Russia e Cina insieme”. E l’India

Andrew Spannaus, oltre ad avvisare gli Usa su una possibile alleanza di Russia e Cina, ha anche acceso i riflettori sul ruolo che potrebbe avere l’India nelle dinamiche mondiali. “È importante il fenomeno di cui già si parlava negli anni 90: il triangolo strategico Russia-Cina-India. L’India doveva stare dalla nostra parte: questo è stato l’obiettivo della strategia indo-pacifica. Però l’India, pur mantenendo chiaramente i rapporti con l’Occidente, ha quintuplicato il commercio con la Russia e non ci pensa minimamente a staccarsi”, ha rivelato.

Francesco Chiofalo e Maria Laura De Vitis fidanzati?/ Dopo Drusilla Gucci, pizzicati…

Anche i rapporti con la Cina, un tempo, erano favorevoli, poi sono emersi numerosi problemi. “Abbiamo creato noi la Cina, nel senso che la globalizzazione e la delocalizzazione sembravano essere nostro interesse. I cinesi sono stati furbi e l’hanno utilizzato. È stato un grandissimo autogoal, da parte nostra, il promuovere la deindustrializzazione e puntare tutto sui servizi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA