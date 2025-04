E’ allo stremo l’imprenditore Roberto Zancan, il titolare di un laboratorio orafo che ha sede nella provincia di Vicenza: pochi giorni fa, durante la notte fra il 2 e il 3 aprile scorso, ha subito l’ennesimo tentativo di rapina presso la sua azienda. Per Roberto Zanca si tratta di un nuovo durissimo colpo, tenendo conto che la sua azienda è nelle mira di criminali senza scrupoli dal 2015, quindi da ben dieci anni, e nel corso di questa decade ne ha subito di ogni, fra cui un ferimento per alcuni colpi di fucile, e un sequestro anche ai danni della sua famiglia, compreso i suoi due figli piccoli. L’ultima azione ha visto Roberto Zancan intervenire in prima persona dopo aver visto i delinquenti all’interno della sua proprietà dalle telecamere: una volta raggiunto la sua azienda ha sparato dei colpi in aria di avvertimento dopo di che ha visto che i criminali si sono avvicinati ed ha iniziato a sparare verso di loro, mettendoli in fuga senza uccidere o ferire nessuno.

Nel frattempo la moglie aveva chiamato i carabinieri e quando sono giunti sul posto, le forze dell’ordine hanno sequestrato la pistola a Roberto Zancan nonché le munizioni in quanto, anche se detenute regolarmente, il porto d’armi risultava essere scaduto, così come riferisce il Corriere della Sera attraverso il suo portale online. Zancan è stato quindi denunciato pochi giorni fa, il 9 aprile, con l’accusa di detenzione abusiva, un fatto che ha ovviamente adirato lo stesso imprenditore, che si è poi sfogato sui social. Il vicentino narra infatti di come la sua arma sia stata sequestrata e di aver ricevuto anche una notifica di denuncia, reato quest’ultimo, che Zancan scrive, “assoggettati solo ai delinquenti”. L’imprenditore orafo non si da pace, si continua a chiedere perchè, e cosa avrebbe dovuto fare in alternativa, con una espressione un po’ più colorita.

ROBERTO ZANCAN, E LO SFOGO SOCIAL

“Noi onesti dobbiamo continuare a subire le pene dell’inferno”, aggiungendo che i delinquenti possono invece agire indisturbati e maledicendo il sistema attuale. Prima di congedarsi ha annunciato la sua presenza ieri sera a Fuori dal Coro, talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano, che giunge tra l’altro a pochi giorni dalla sua ospitata a Quarta Repubblica, in cui aveva narrato a Daniele Porro la sua storia: “E’ successo un film già visto. Mercoledì scorso alle due di notte mi accorgo che ci sono parecchie persone all’interno della mia azienda, non ci ho pensato due minuti, ho preso la mia pistola, l’unica cosa che ho per difesa, io ho il porto d’armi. Mia moglie disperata mi ha detto, dove vai ti ammazzano”.

“Nel frattempo ha chiamato i carabinieri, io arrivo nella proprietà della mia azienda e mi accorgo che questi stavano sfondando tutto, io ne ho viste tante, non riuscivo a rendermi conto, forse una decina ma era un commando di paramilitari armati. Cosa ho fatto? L’unica cosa che ho fatto è stato cercarmi di mettermi su un posto iun po’ riparato, avevo la situazione sotto controllo, ho cominciato di urlare, di smettere di andare via ma non si fermavano. Poi ho sparato tre colpi in aria ma questi come se niente fosse.

ROBERTO ZANCAN, IL RACCONTO A QUARTA REPUBBLICA

Roberto Zancan ha proseguito: “Poi due vengono verso di me, mi son trovato questi davanti, avevano un estintore in mano che spruzzavano e li non ci ho più visto, poi ho sparato: cosa dovevo fare? O me o te? Non ho sparato in alto perchè avevo già fatto un primo tentativo, cosa dovevo fare? Io ne ho già passate tutte, mi hanno sparato addosso due volte con i kalashnikov. Io non faccio la guardia, sono un imprenditore, ho 60 famiglie che lavorano per me, perchè devo fare questo? Non so se ho colpito qualcuno dopo che ho sparato ma a quel punto indietreggiano e cominciano a gridare, quella gente adora l’oro ma teme il piombo, o sei aggressivo come loro o peggio o altrimenti ti affronteranno sempre, non hanno nulla da perdere”.

E ancora: “Dopo indietreggiano e vedo che si allontanano e ne vedo andare via un po’. Ma poi ne ho visti altri 4, li avevo sotto tiro, potevo fare quello che volevo ma ho lasciato perdere perchè non avevano raggiunto l’obiettivo. I video, quando li reggerò pubblici, qualcuno si renderà conto se ho esagerato o se sono stato lieve”. Una situazione decisamente delicata, un caso spinoso che purtroppo si è già verificato più volte in passato e che divide le masse fra chi dà ragione all’imprenditore e chi invece lo condanna: come avrebbe dovuto reagire Robertino Zancan?