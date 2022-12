Spara durante assemblea di condominio: 4 morti/ Roma, vittime sarebbero tutte donne

Tragedia a Roma, dove un uomo ha aperto il fuoco durante un’assemblea di condominio a Fidene, uccidendo quattro persone (forse tutte donne) e ferendone altrettante. La sparatoria choc è avvenuta all’esterno del bar che stava ospitando la riunione, in via Monte Giberto. Sul posto, scrive l’agenzia di stampa ANSA, sono intervenuti i carabinieri della compagnia Montesacro, mentre in diversi nosocomi della Città Eterna stanno arrivando i feriti.

Omicidio Cinzia Luison/ Compagno-killer all'amico: "Se non mi dà soldi, la ammazzo!"

Nella nota ANSA si legge che al Policlinico Umberto I sono state destinate “due persone: una donna di 80 anni che è stata colpita al polmone destro (il proiettile fortunatamente è entrato ed uscito e per questo non sarebbe in pericolo di vita), mentre i sanitari stanno attendendo che giunga la seconda persona ferita”. Pare che alla base di tutto possa esserci una lite irrisolta tra condomini, che ha portato al folle gesto durante l’assemblea condominiale a Roma, ma in tal senso gli inquirenti dovranno operare in queste ore per accertare le cause del folle gesto che ha spezzato quattro vite e causato anche un malore a un soggetto non meglio precisato.

Ravanusa, papà Selene: "Aspettiamo ancora giustizia"/ "Conobbi mio nipote a obitorio"

SPARATORIA DURANTE ASSEMBLEA DI CONDOMINIO A ROMA: PRESUNTO KILLER RINTRACCIATO E IMMOBILIZZATO DAI CARABINIERI

Le forze dell’ordine, nel contempo, secondo quanto riferito dal “Corriere della Sera”, sono riuscite a rintracciare e immobilizzare il presunto killer: gli uomini del Nucleo radiomobile hanno fermato un uomo di cinquantasette anni, che dapprima è stato disarmato e, successivamente, arrestato e trasportato in caserma per essere sottoposto all’interrogatorio.

Sulla base delle informazioni che il quotidiano è riuscito a raccogliere, secondo un prima ricostruzione – ancora comunque da confermare – la lite sarebbe iniziata nel condominio del civico 43 nel corso di un’assemblea condominiale a Roma e “sarebbe poi degenerata nel bar al civico 21, dove l’uomo ha cominciato a sparare contro i vicini di casa e altri clienti del locale”.

Rally del Veneto, morta navigatrice Barbara Incerti/ Grave pilota Nicola Cassinadri

© RIPRODUZIONE RISERVATA