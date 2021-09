“Sparate a Renzi”: choc a comizio M5s di Conte/ Ex premier tace, ira Italia Viva

«Sparategli». O ancora: «Fatelo fuori». Questi i “gentili” inviti da parte di alcuni sostenitori di Giuseppe Conte nei confronti di Matteo Renzi, nel corso di un comizio del leader del Movimento 5 Stelle a Montervarchi, provincia di Arezzo. Minacce di morte giunte da qualche fedelissimo dell’ex premier, che non ha provveduto a prendere le distanze…

M5s, voto online oggi su SkyVote/ Comitato Garanzia e Probiviri: risultati e favoriti

Affiancato dal giornalista Andrea Scanzi, Giuseppe Conte ha tenuto un comizio nella provincia toscana in vista delle prossime elezioni amministrative e, per attrarre applausi e consensi, ha messo nel mirino lo storico rivale Matteo Renzi. La reazione del pubblico non è stata granchè democratica, come già accennato. Evidentemente i sostenitori pentastellati non hanno letto con particolare attenzione i principi fondativi del nuovo Movimento: tra questi, infatti, c’è la “cura delle parole”.

Rizzetto/ “Green Pass non è Stella di David, ma datemi possibilità di farmi domande”

“Sparate a Renzi”: choc a comizio M5s di Conte

Molti esponenti di Italia Viva, ma anche di altri partiti, hanno condannato il silenzio di Giuseppe Conte di fronte a urla e minacce di tal calibro. Matteo Renzi non si è lasciato intimorire, replicando con fermezza su Facebook: «Temo che le regole della civiltà e del rispetto per gli avversari invece non le capiranno mai. Sono nati con il Vaffa, insistono con le minacce di morte: i Cinque Stelle cambiano alleati in Parlamento ma sono sempre gli stessi. In casi come questo ciò che colpisce non sono le urla di pochi ma i silenzi dei tanti. Possono minacciare di farmi tutto, anche di spararmi: io continuo a lottare per le nostre idee a testa alta e senza paura». Come già evidenziato in precedenza, anche esponenti di altri partiti hanno denunciato il mancato intervento di Conte, queste le parole del dem Andrea Marcucci: «Non ho mai immaginato fosse possibile pensare che ad un avversario politico si potesse augurare la morte. Spero che il prof. Giuseppe Conte, prenda le distanze da ciò che è stato detto al suo comizio a Montevarchi nei confronti di Matteo Renzi».

Guerrera/ “Green Pass Uk? Non hanno la carta d'identità, per loro è inaccettabile”

Ieri durante un comizio di Conte, mentre il leader M5S attaccava Renzi, il pubblico dei suoi sostenitori (registrati in questo video de Il Foglio) diceva “sparategli”, “fatelo fuori!” A me sembra grave. pic.twitter.com/ouZyNk4tXr — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 16, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA