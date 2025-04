SPARATORIA A BAD NAUHEIM: 2 VITTIME IN GERMANIA

Paura alla vigilia di Pasqua in Germania per una sparatoria in Assia: due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nella città termale di Bad Nauheim, nel distretto di Wetterau. Sul posto sono intervenuti diversi poliziotti, anche delle forze speciali, ma gli autori della sparatoria sono in fuga. I contorni di questa vicenda non sono ancora del tutto chiari e le informazioni sono scarse, ma la polizia tedesca ha fatto sapere che le due vittime sono state trovate senza vita davanti a un condominio, dopo che i vicini avevano allertato la polizia.

Ue ha superato Usa per aiuti totali all'Ucraina/ Report Istituto Kiel: con +0,2% PIL può sostituire americani

L’autore della sparatoria potrebbe essere uno, ricercato in una vasta caccia all’uomo, ma non si escludono complici. Il movente del reato non è chiaro. Non si sa nemmeno se l’autore e la vittima si conoscessero. Gli investigatori non hanno ancora rivelato altro sulle vittime oltre al loro sesso. Secondo le informazioni ufficiali, gli uomini sono stati colpiti intorno alle ore 17:40.

Santa Messa Pasqua 2025, Santo Sepolcro Gerusalemme/ Diretta video: Card. Pizzaballa per pace in Terra Santa

“Si tratta di un omicidio con due morti, c’è un colpevole fuggitivo, che stiamo attualmente cercando intensamente. Allo stato attuale, non c’è alcun pericolo per i residenti o per la popolazione“, ha dichiarato in serata un portavoce della polizia all’agenzia Dpa.

SPARATORIA A BAD NAUHEIM: COSA SAPPIAMO FINORA

“Finora abbiamo indicazioni su un autore, ma non possiamo escludere che anche altre persone siano coinvolte nel crimine“, ha aggiunto in merito a eventuali complicità. Dunque, ci sarebbero indizi su un colpevole, ma non si può escludere che altre persone potessero essere coinvolte nel crimine. La polizia ha isolato la scena del crimine davanti a una casa a tre piani: è un complesso residenziale vicino a una piscina nel sud di Bad Nauheim.

Netanyahu: "Guerra a Gaza finirà quando Israele avrà distrutto Hamas"/ "Iran non avrà mai le armi nucleari"

Stando a quanto riportato dal giornale tedesco Bild, un elicottero è stato alzato in volo per sorvolare la città. Agenti delle forze speciali, pesantemente armati, stanno supportando le ricerche. In una tenda allestita dai vigili del fuoco è stato attivato un centro operativo temporaneo e sul posto sono presenti anche consulenti per le emergenze.

Le indagini sono state subito avviate: la polizia ha anche interrogato testimoni e vicini per ottenere informazioni per la ricerca. Un vicino ha raccontato all’Hessischer Rundfunk di aver sentito 6 spari e molte urla. Aveva visto una persona senza vita in un prato. La polizia ha cercato di rianimarli, ma ogni tentativo è risultato vano.