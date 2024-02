Sparatoria a New York: un morto e 5 feriti/ Colpi dopo una rissa in una stazione metropolitana del Bronx

Un morto e cinque feriti: è questo il bilancio di una sparatoria avvenuta in serata in una stazione della metropolitana nel Bronx, secondo quanto riferito da Abc News. La sparatoria è avvenuta nei pressi del binario della stazione di Mount Eden Avenue con i passeggeri in attesa del treno 4 in direzione sud, spiega Adnkronos. La vittima è deceduta al St. Barnabas Hospital, mentre le altre cinque persone colpite non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Secondo quanto riportano ancora i media americani, la sparatoria sarebbe il risultato di una lite finita male: una persona avrebbe infatti estratto una pistola dopo la fine di un litigio, come spiegato da fonti della polizia. Il sospettato non è stato identificato e l’arma non è stata recuperata immediatamente, hanno aggiunto ancora le fonti. La sparatoria, come sottolineato da Nbc New York, è avvenuta intorno alle 17.00 alla stazione di Mt. Eden Avenue lungo Jerome Avenue nel quartiere di Mt. Eden, nel Bronx.

Sparatoria a New York: “Le vittime sembrano adolescenti”

Come spiegano i media americani, la rissa sarebbe scoppiata sul treno 4 per poi riversarsi sulla banchina e più precisamente lungo il binario della stazione di Mt. Eden Avenue lungo Jerome Avenuem. Qui sarebbero esplosi degli spari: il bilancio è di una persona morta e cinque ferite sulla piattaforma del treno sopraelevato. Ad affermarlo è stato un portavoce della polizia di New York, aggiungendo che le vittime sembravano essere adolescenti. I nomi, l’età e le condizioni delle persone ferite non sono state immediatamente rese note.

Come sottolineato da Nbc New York, non è stato ancora effettuato alcun arresto e l’assassino è ancora in fuga, ha detto un portavoce della polizia. Il servizio lungo la linea 4 ha subito ritardi in entrambe le direzioni: inoltre la polizia ha consigliato alle persone di evitare l’area di Jerome Avenue tra Inwood Avenue e Townsend Avenue.











