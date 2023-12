Sparatoria a Palermo, 22enne ucciso a colpi di pistola/ Vittima dopo rissa scoppiata vicino a discoteca

Una sparatoria avvenuta nella serata di ieri in quel di Palermo, ha causato la morte di un ragazzo giovanissimo, un 22enne. A riportare la notizia in questi minuti sono diversi media locali nonché Fanpage, che segnala come la vittima si chiamasse Rosolino Celesia. Il giovane inizialmente era rimasto ferito, ma una volta che gli uomini del 118 hanno preso in carica lo stesso si sono accorti subito della gravità: è stato quindi trasportato in ospedale in codice rosso in condizioni disperate il giovane per poi morire poco dopo. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto sembra che la sparatoria sia avvenuta nei pressi di una discoteca in via Pasquale Calvi, zona fra via Libertà e il Borgo Vecchio di Palermo.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri e i poliziotti per sedare una rissa, durante la quale è rimasto vittima appunto anche il 22enne. Lo scontro sarebbe accaduto attorno alle tre, nel cuore della notte passata fra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre 2023, e come detto sopra dopo una corsa all’ospedale Civico è stata decretata la morte del ragazzo.

SPARATORIA A PALERMO, 22ENNE UCCISO A COLPI DI PISTOLA: LE CONTINUE DENUNCE DEI RESIDENTI

Sull’omicidio sta indagando la polizia e nel contempo il tratto di strada interessato è stato chiuso per effettuare tutti i rilievi da parte della Scientifica. Al momento resta ancora tutto poco chiaro visto che non si sa per quale motivo sia scoppiata la lite, quante persone sono rimaste coinvolte, ed inoltre se il 22enne fosse impegnato attivamente nello “scontro” o se fosse semplicemente un giovane che non c’entrava nulla, colpito magari da un proiettile vagante.

La cosa certa è che i residenti di quella zona di Palermo stanno denunciando da tempo episodi di violenza e disagio. Lo scorso 9 dicembre, in via Isidoro La Lumia un 30enne aveva esploso una raffica di colpi di pistola in aria. Mentre nella notte fra il 15 e il 16 dicembre scorsi le forze dell’ordine erano intervenuti per sedare una rissa.

