SPARATORIA ALLA CASA BIANCA/ Trump interrompe la conferenza stampa

Paura alla Casa Bianca dove è andata in scena una sparatoria nei pressi dell’edificio mentre stava andando in scena una conferenza stampa del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un agente del Secret Service si è avvicinato a Trump mentre stava parlando e ha scortato fuori dalla stanza il presidente, senza dare spiegazioni. Momenti di smarrimento tra i presenti che hanno sospettato qualcosa di grave, anche perché le prime voci sulla sparatoria avevano iniziato a circolare. Trump è stato assente per circa dieci minuti, quindi è tornato spiegando l’accaduto. Trump ha riferito di i essere stato allontanato per motivi di sicurezza poiché all’esterno della Casa Bianca le forze dell’ordine avevano aperto il fuoco contro un sospettato. “Ora è tutto sotto controllo“, ha precisato Trump sottolineando come la sicurezza avesse confermato ormai la cessazione di qualsiasi tipo di pericolo. “Non ci sono altri feriti” – ha aggiunto Trump – “i Servizi di sicurezza sono fatti da persone fantastiche, il meglio del meglio.”

TRUMP: “IL MONDO E’ UN POSTO PERICOLOSO”

Trump ha spiegato con queste parole l’accaduto ai presenti alla sua conferenza stampa: “Vorrei ringraziare i servizi segreti per aver svolto il loro lavoro sempre velocemente e in maniera molto efficace, ma c’è stata una vera sparatoria e qualcuno è stato portato in ospedale. Non conosco le condizioni della persona”, ha sottolineato Trump. Secondo quanto riferito da un funzionario dell’amministrazione, ad essere stato fermato è un uomo armato arrivato proprio davanti alla Casa Bianca. La sparatoria è andata in scena, sempre secondo fonti presidenziali, all’angolo tra la 17esima e Pennsylvania Avenue NW a Washington DC, nelle immediate vicinanze rispetto al giardino della Casa Bianca vicino a Lafayette Park. I fatti sono avvenuti intorno alle 6 del pomeriggio di Washington, mezzanotte in Italia. Trump si è congratulato con i servizi di sicurezza, spiegando: “Vi sembra che tremi? Mi fido dei servizi, con loro mi sento al sicuro, ma è una sfortuna il fatto che questo sia un mondo… il mondo è un posto sempre pericoloso” Quindi ha proseguito nella sua conferenza stampa a tema economico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA