Sparatoria Heidelberg, attentato Germania: “Morto aggressore”/ È terrorismo?

Attentato in Germania, sparatoria ad Heidelberg: ci sono feriti, l’assalitore è morto. Queste le prime informazioni a disposizione: l’attacco è avvenuto attorno alle ore 12.00 di oggi, lunedì 24 gennaio 2022. Secondo quanto reso noto dalla stampa tedesca, l’aggressione si è verificata nell’aula magna del campus universitario, uno dei più noti del Paese, situato a Neuenheimer Feld.

In base alle prime ricostruzioni a disposizione, un uomo ha esploso diversi colpi di arma di fuoco contro i presenti, tutti feriti. La polizia locale ha sottolineato che l’assalitore, le cui generalità non sono state rese note al momento, è morto. L’Ansa riporta che l’aggressore si sarebbe suicidato con l’arma usata per sparare contro le persone presenti.

Sparatoria Heidelberg, attentato Germania: “Ci sono feriti”

Non sono stati resi noti i dettagli e le ragioni dietro l’attentato registrato in Germania, ma arrivano le prime scarne informazioni sull’autore del gesto. La Bild riporta che l’aggressore dell’università di Heidelberg sarebbe uno studente, morto suicida dopo aver aperto il fuoco contro diverse persone. Il giovane non avrebbe agito per motivi politici o religiosi, ma sono attese conferme in tal senso dalla polizia locale nel corso delle prossime ore. L’uomo, inoltre, sarebbe stato in possesso di diverse armi. Non si hanno informazioni, invece, sullo stato di salute delle persone coinvolte nell’attentato, nè sul numero. Attese novità nel corso delle prossime ore su quanto avvenuto al Neuenheimer Feld, dove si trovano le facoltà di Scienze naturali e sezioni del policlinico dell’ateneo.

++Breaking News bei #BILDLive ++ In einem Hörsaal der Uni #Heidelberg hat ein Mann das Feuer eröffnet. Er verletzte mehrere Personen, richtete die Waffe dann gegen sich selbst. pic.twitter.com/3KcnM388Hw — BILD (@BILD) January 24, 2022





