Sparatoria Hollywood, 9 feriti: anche un bimbo di un anno/ Video: spari e fuggi fuggi

Ennesima sparatoria avvenuta ieri negli Stati Uniti, precisamente in quel di Hollywood, nei pressi di Los Angeles, in California. Fortunatamente non si è verificata alcuna vittima, ma le immagini che ci giungono dalla costa ovest degli USA, così come ripreso da una telecamere di sorveglianza, sono alquanto agghiaccianti. Il bilancio, stando a quanto riferito dall’edizione online del quotidiano Il Mattino, è di nove feriti, fra cui anche un bimbo di un solo anno. La sparatoria, come si nota anche dal filmato che trovate qui sotto, si è verificata sul lungomare, l’iconica passerella hollywoodiana che si affaccia sull’oceano pacifico, e sarebbe scattata come regolamento di conti fra due gang rivali.

Tra i feriti anche una persona che è stata sottoposta ad un intervento chirurgico nella notte, e in totale vi sarebbero 4 minori colpiti. Deanna Bettineschi, portavoce della polizia locale, ha fatto sapere che una persona è stata arrestata mentre un’altra è riuscita a fuggire e risulta al momento latitante. Secondo altri dettagli emersi, sembra che la sparatoria ad Hollywood sia scoppiata dopo una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio, che sarebbe poi degenerata.

SPARATORIA HOLLYWOOD, SULLA SCENA ANCHE L’ATTORE JAMIE WARD

Gli spari hanno causato un fuggi fuggi generale tra l’altro in un giorno in cui vi era un sacco di gente sul lungomare per via del Memorial Day, la giornata dedicata ai caduti e ai reduci delle guerre. Secondo il capo della polizia, tale Chris O’Brien, al momento degli spari vi erano migliaia di persone in zona: «È un peccato che abbiamo cittadini rispettosi della legge che vengono sulle nostre spiagge e che tutto questo venga interrotto da un gruppo di criminali», ha spiegato l’esponente delle forze dell’ordine.

La sparatoria è avvenuta di preciso sull’Hollywood Oceanfront Broadwalk nei pressi di un minimarket, di una gelateria Ben & Jerry’s e di una paninoteca Subway. Sul luogo vi era anche Jamie Ward, attore americano, che ha confermato la versione degli agenti: alcune persone stavano litigando poi hanno estratto una pistola ed hanno iniziato a sparare.

At least 7 people injured, possibly more, after shooting on Hollywood Beach near Miami pic.twitter.com/aCS7cQhnUs — BNO News (@BNONews) May 30, 2023













