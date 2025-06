Una sparatoria è avvenuta stamane, martedì 10 giugno 2025, presso una scuola in Austria, precisamente in quel di Graz, seconda città più grande dopo Vienna. Stande alle informazioni raccolte dal quotidiano nazionale Krone, il principale della stampa austriaca, l’episodio si sarebbe verificato poco prima delle ore 10:00 di oggi, precisamente presso una struttura scolastica situata nel distretto di Lend. Già confermate purtroppo cinque vittime, di cui comunque non si conosce l’identità: non sappiamo se si tratti di studenti, docenti, dirigenti o collaboratori. Inoltre non è chiaro se vi siano dei feriti. Si sa con certezza che sulla scena della presunta strage si sarebbero recate numerose unità di polizia, compresa l’unità speciale Cobra, specializzata proprio in queste situazione.

Sembra inoltre che l’aggressore sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine, ma non è chiaro se sia stato ucciso o solo ferito. Testimoni raccontano di numerosi colpi d’arma da fuoco uditi all’interno della scuola, così come fatto sapere dalla polizia, e al momento gli inquirenti sono all’interno dello stesso edificio per ispezionarlo palmo-palmo. Ci sarebbero diversi studenti barricati nella scuola assieme agli insegnanti, ma fortunatamente alcuni alunni sarebbero riusciti a scappare, potendo quindi ricongiungersi con i propri famigliari. Si parla inoltre di studenti feriti che sarebbero stati portati presso la vicina Helmut List Halle di Graz, il teatro della città.

SPARATORIA IN UNA SCUOLA IN AUSTRIA: 10 ANNI FA UN’ALTRA STRAGE A GRAZ

Questo crimine efferato in Austria arriva a pochi giorni dall’anniversario di un’altra strage austriaca, quella di Graz del 20 giugno di dieci anni fa, quando morirono tre persone e che molti residenti ricordano ancora oggi.

Secondo quanto riferisce il tabloid britannico Sun a sparare sarebbe stato uno studente, che avrebbe quindi emulato i numerosi episodi simili avvenuti negli scorsi anni. Sempre il giornale inglese riferisce di persone che sarebbero state ferite gravemente, sia studenti che professori, citando la polizia locale, anche se al momento non vi sono ulteriori dettagli a riguardo. Infine il Sun parla dell’omicida suicida, di conseguenza il ragazzo si sarebbe sparato dopo le uccisioni multiple.

