Due persone sono state uccise a Washington nelle scorse ore, due membri dello staff dell’ambasciata israeliana nella capitale degli Stati Uniti. L’episodio, come riferito dalla CNN, si è verificato vicino al museo Capital Jewish e le vittime erano una coppia di ragazzi che lavoravano nello stesso luogo e che erano legati anche sentimentalmente. Le forze dell’ordine hanno già fermato un uomo, un 30enne di Chicago, tale Elias Rodriguez, che una volta colpito a morte i due giovani ha urlato “liberate la Palestina” dopo essere stato arrestato. Secondo la ricostruzione sembra che lo stesso abbia “finto di essere un testimone”, come riferito da un vero testimone, attendendo l’arrivo della polizia prima di “farsi avanti” e spiegare di averlo fatto “per Gaza”.

L’episodio si è verificato attorno alle ore 21:00 locali di Washington, quando in Italia era notte: “Ci sono stati degli spari – ha raccontato la 28enne Sara Marinuzzi, che ha assistito alla scena – poi un tizio è corso e le guardie di sicurezza gli hanno offerto dell’acqua, cercando di confortarlo. Aveva un comportamento piuttosto irregolare. Hanno pensato che avesse assistito alla sparatoria”, ma alla fine era stato proprio lui a commettere quel duplice efferato omicidio non troppo distante dall’ambasciata di Israele. L’uomo a quel punto ha chiesto alle guardie di sicurezza di chiamare la polizia e quando è arrivata si è appunto costituito.

DUE MEMBRI DELL’AMBASCIATA ISRAELIANA UCCISI: LE PAROLE DI TRUMP E BONDI

Subito dopo l’accadimento il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha voluto inviare le proprie condoglianze alle famiglie delle due vittime, e lo ha fatto pubblicando un post sul social Truth, spiegando che l’odio, l’antisemitismo e il radicalismo “non hanno spazio negli Stati Uniti”, parlando di due “orribili omicidi” basati appunto sull’antisemitismo che “devono finire subito”. Il tycoon newyorkese ha quindi voluto fare le condoglianze alle famiglie, dicendosi rattristato che accadano cose di questo tipo.

Sulla vicenda si è espressa anche Pam Bondi, procuratore generale degli Stati Uniti, che ha tenuto una conferenza stampa subito dopo la sparatoria vicino al museo ebraico di Washington, precisando di essere in contatto con Trump, ribadendo le condoglianze verso “l’intera comunità ebraica”, e sottolineando il massimo impegno in questa vicenda da parte delle agenzie federali che “lavoreranno a stretto contatto” con le autorità di Washington per fare “tutto il possibile per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, soprattutto stasera della nostra comunità ebraica”. La sparatoria è avvenuta poco dopo le ore 21:08 fra Third Street e F. Street Northwest, secondo quanto riferito da Pamela Smith, il capo del Dipartimento di Polizia Metropolitana. “Gli agenti hanno trovato un uomo adulto e una donna adulta privi di sensi e senza respiro sulla scena”, ha fatto sapere. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari che hanno provato invano a salvare le vite ai due ragazzi, senza riuscirci: “entrambe le vittime sono decedute a causa delle ferite”, ha detto ancora la Smith.

DUE MEMBRI DELL’AMBASCIATA ISRAELIANA UCCISI: “DOVEVANO SPOSARSI”

L’assassino li avrebbe sorpresi in strada dopo che la coppia era appena uscita da un evento che si era tenuto al Capitol Jewish Museum ospitato dall’American Jewish Committee. Lo stesso sospettato è stato visto camminare in maniera un po’ guardinga avanti e indietro dal museo, molto probabilmente in attesa di individuare le proprie vittime, poi ad un certo punto, quando l’evento è terminato, il 30enne di Chicago si è avvicinato ad un gruppo di quattro persone facendo fuoco con una pistola, uccidendo la coppia che lavorava all’ambasciata.

Stando a quanto fatto sapere da Yechiel Leiter, ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, le due vittime erano una “giovane coppia in procinto di fidanzarsi. Lui aveva comprato un anello questa settimana con l’intenzione di fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza la prossima settimana a Gerusalemme. Erano una coppia bellissima”.