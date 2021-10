Sparatorie ad Abilene, Rete 4/ Leslie Nielsen in un atipico western

Sparatorie ad Abilene, film diretto da William Hale

Il giorno 10 ottobre 2021 su Rete 4 verrà trasmesso il film Sparatorie ad Abilene. Si potrà assistere alla proiezione di questa pellicola a partire dalle ore 17.00 del pomeriggio. Questo lungometraggio, quindi, può essere considerato come un’opera cinematografica western. Gli attori protagonisti del film in esame sono Bobby Darin, Leslie Nielsen, Emily Banks e Don Galloway. Sparatorie ad Abilene è stato prodotto e distribuito nei cinema nell’anno 1967. Il regista del western in questione è William Hale, che ha diretto pure altre pellicole come Cheyenne e Il fuggiasco.

Le musiche, invece, sono state composte da Shorty Rogers, che ha realizzato anche la colonna sonora di Starsky & Hutch. Gli interpreti di Sparatorie ad Abilene hanno lavorato per la prima volta insieme in questo western. Leslie Nielsen, infine, è conosciuto per i suoi ruoli comici in film come Una pallottola spuntata e L’aereo più pazzo del mondo.

Sparatorie ad Abilene, la trama del film

Riguardo alla trama raccontata in Sparatorie ad Abilene, parla della vita di uno sceriffo. Quest’ultimo per molti anni è stato un ottimo poliziotto, ligio al dovere e rispettoso della legge. Tutti gli abitanti della sua città lo hanno sempre stimato per le sue qualità. Ad un certo punto, allo sceriffo accade un evento imprevisto. L’uomo, infatti, un giorno incontra il suo migliore amico. A causa di un incidente, il poliziotto uccide il suo compagno.

Questa tragedia sconvolge la vita dello sceriffo. Quest’ultimo allora decide di ritirarsi dal suo lavoro e giura che non avrebbe più impugnato un’arma negli anni a venire. Passa del tempo e un gruppo di allevatori causa un enorme disordine ad Abilene. Questi ultimi, quindi, si impadroniscono delle terre di numerosi contadini del posto. Nel portare avanti le loro azioni criminose, ad un tratto questa banda di delinquenti compie un gesto deprecapile.

Questi allevatori, allora, uccidono anche il fratello del migliore amico dello sceriffo, che costui aveva accidentalmente assassinato. L’uomo di legge viene messo dunque di fronte ad una scelta. Deve decidere se intervenire e riportare la pace ad Abilene, oppure se rifiutarsi di scendere in campo per fare prevalere la giustizia. Lo sceriffo in un primo momento è combattuto, ma poi decide di affrontare una volta per tutte il gruppo di malvagi allevatori. L’uomo, dopo vari tentativi, riesce finalmente a sconfiggere i suoi nemici e a consegnarli alla giustizia, restituendo così le terre agli agricoltori di Abilene.

