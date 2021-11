Spareggi playoff Mondiali 2022/ Date, come funzionano e con chi gioca l’Italia

Italia ai play off, questo l’amaro verdetto della sfida di Belfast con l’Italia che non è andata oltre lo 0-0 a Windsor Park contro l’Irlanda del Nord. La Svizzera ha battuto 4-0 a Lucerna la Bulgaria e agli azzurri sarebbero serviti 3 gol per la qualificazione diretta a Qatar 2022, non ne è arrivato neanche uno e ora a marzo ci saranno le forche caudine dei play off per riacciuffare uno degli ultimi 3 posti disponibili per i Mondiali. La formula dei play off quest’anno è cambiata, non più sfide secche andata e ritorno ma tre quadrangolari con semifinali e finali, da affrontare in casa delle teste di serie (con finali stabilite per sorteggio). L’Italia farà parte del gruppo delle teste di serie con Scozia, Portogallo, Russia mentre la situazione del girone con Olanda, Norvegia e Turchia in ballo stabilirà le ultime due che potranno giocare la semifinale in casa.

Ai playoff europei per i Mondiali parteciperanno 12 nazionali: le 10 seconde dei 10 gruppi di qualificazione più le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione (Austria e una tra Repubblica Ceca e Galles, sicuramente una delle due sarà seconda nel loro girone). Le 12 nazionali saranno divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Un sorteggio deciderà i gironi, che saranno composti da 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Le due teste di serie giocheranno contro le due non teste di serie in semifinale, in gara unica, e le due vincitrici si sfideranno poi nella finale che, sempre in gara unica, decreterà la nazionale qualificata a Qatar 2022.

ITALIA AI PLAY OFF, LE DATE DEGLI SPAREGGI MONDIALI 2022

Il sorteggio per i gironi degli spareggi europei per le qualificazioni a Qatar 2022 si terrà il prossimo 26 novembre 2021, alle ore 17, a Zurigo. Le date delle semifinali sono già stabilite: si disputeranno il 24 e 25 marzo 2022 mentre il 28 e il 29 marzo 2022 si giocheranno le tre finali. Le teste di serie giocheranno in casa le semifinali. Per le finali, invece, sarà il sorteggio a determinare casa e trasferta. Le possibili avversarie degli azzurri, nonostante lo status di testa di serie, saranno comunque molto ostiche. Lo spauracchio sarà probabilmente la Polonia di Robert Lewandowski, senza dimenticare che comunque la finale andrà giocata contro una formazione potenzialmente molto forte tra le altre teste di serie, compreso il pericolo di affrontare il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Al momento le 12 qualificate sono Portogallo, Svezia, Italia, Finlandia o Ucraina, Galles, Scozia, Olanda o Turchia o Norvegia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca.



